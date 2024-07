Agrar-Terminmarkt (23. Juli ’24) / Verkaufsdruck hält an

HRW-Weizen wurde am Montag auf beiden Seiten der Handelsspanne gehandelt und schloss mit einem Minus von 5 ct/bu bei $ 5,66 3/4, was sowohl unter dem 20- als auch unter dem 100-Tage-Durchschnitt lag. Am Montag schätzte Agriculture and Agri-Foods Canada (AAFC) die gesamte kanadische Weizenproduktion für 2024-25 auf 35,43 Mio. t, gegenüber 31,95 Mio. t im Vorjahr und nahe an der Schätzung des USDA von 35,0 Mio. t. Die kanadische Weizenproduktion ist weiterhin ausreichend für die Saison.

Die Probleme der EU und die Minderproduktion spielen derzeit keine Rolle mehr. Allerdings sind die Prämien am Kassamarkt in den letzten Tagen gestiegen. Wir können nur hoffen, dass alle Schätzungen auf dem Papier auch Bestand haben. Sonst wird es irgendwann eine böse Überraschung am Kassamarkt geben. November-Sojabohnen schlossen am Dienstag mit einem Plus von 6 3/4 Cents bei $ 10,75 1/2 und damit den zweiten Tag im Plus, was wahrscheinlich darauf zurückzuführen ist, dass Spekulanten begonnen haben, zumindest einen Teil ihrer Short-Positionen zurückzukaufen. Heute Morgen notieren alle Preise an der Cbot wieder im Minus. Der Verkaufsdruck hält an. Das Wetter in Südosteuropa spielt derzeit keine Rolle für den Maispreis.

240723 Terminmarktnotierungen

