Agrar-Terminmarkt (23. Dezember ’24) / Kurse wollen rauf, Fonds setzen dagegen

Auch am Freitag ging es für den Weizenpreis an der Matif weiter nach unten. Die Fonds fühlen sich aktuell mit der großen short Position sehr wohl. Es werden jegliche Kurssteigerungen genutzt um die short Positionen noch größer zu machen. Wir sind sehr gespannt, ob wir in den letzten drei Tagen des Jahres an dem, die Börse geöffnet ist, noch eine Kursrally sehen werden.

Auch der Rapsreis ist zum Ende der letzten Woche wieder deutlich gefallen, damit hat der Kurs seit dem Hoch knapp 40 €/t verloren. Die Preisentwicklung bei Sojabohnen in den letzten drei Sitzungen kam für die Marktteilnehmer einem Schleudertrauma gleich, denn die Januar-Futures haben die Verluste vom Mittwoch in den letzten beiden Sitzungen nun vollständig wieder wettgemacht.

Die Maisfutures profitierten von einer Sitzung mit wenig äußeren Einflüssen und stiegen wieder in Richtung der Niveaus, die unmittelbar nach dem optimistischen WASDE-Bericht vor zehn Tagen erreicht wurden. Heute Morgen notieren die Preise an der Cbot im Plus.

241223 Terminmarktnotierungen

