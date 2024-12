Agrar-Terminmarkt (13. Dezember ’24) / Konsolidierung am Terminmarkt, Kassamarkt fest

Die Weizenfutures folgten am Donnerstag dem Rückgang der Maispreise, nachdem die Weizenfutures für März in Kansas City sieben Tage in Folge gestiegen waren. Die am Donnerstagmorgen veröffentlichten Exportverkäufe für Weizen lagen ebenfalls im unteren Bereich der bisherigen Verkäufe des Wirtschaftsjahres.

Auch an der Matif setzte eine Konsolidierung ein. Der Preis konnte den Widerstand bei 231,5 €/t bis zum Handelsschluss nicht durchbrechen. Dennoch zeigt sich der Kassamarkt weiterhin fester.

Die Schwäche der Maisfutures am Mittwoch im späten Handel führte dazu, dass Händler am Donnerstag ihre Longpositionen auflösten, da sich die 4,50 $-Marke für März-Futures als wichtiger Widerstandsbereich erwies. Enttäuschende Exportverkäufe von Mais in der Woche zum 5. Dezember trugen ebenfalls zum Druck am Donnerstag bei.

Es ist interessant zu sehen, wie eine schlechte Exportwoche sofort genutzt wird, um den Markt unter Druck zu setzen. Aktuell notiert die Cbot leicht im Minus.

241213 Terminmarktnotierungen

