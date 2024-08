Agrar-Terminmarkt (01. August ’24) / Auf abwärts folgt seitwärts

Der Weizen an der Matif konnte gestern nach einigem Hin und Her seine Zugewinne von vorgestern halten und schloss über der 220 €/t-Marke. An der Cbot konnte er sogar leicht zulegen, genauso wie die anderen beiden US-Weizennotierungen. Zum Teil handelte es sich dabei möglicherweise um eine Eindeckung von Short-Positionen durch verwaltete Fonds, da sich Weizen von seinem technisch überverkauften Zustand erholt. Es sieht so aus, als ob der bisherige Abwärtstrend so langsam in eine Seitwärtsbewegung übergeht.

Neue Tiefststände bei US-Mais

Die Sojabohne hat gestern nochmals nachgegeben und auf einem neuen Tief bei 1.022 ct/bu geschlossen und so auch den Raps mit heruntergezogen. Günstiges Wetter in der Zwei-Wochen-Vorhersage in den Sojaanbaugebieten setzt die Preise für Ölsaaten weiter unter Druck. Deutlich geringer als erwartet ausgefallene Exportverkäufe setzten den Maismarkt zu Beginn der Sitzung unter Druck. Sowohl die September- als auch die Dezember-Maisfutures erreichten neue Tiefststände, bevor sie sich dank der Unterstützung durch den Weizenmarkt wieder erholten. Am Markt wird weiterhin befürchtet, dass das USDA aufgrund der nachlassenden Exporttätigkeit seine Prognosen senken könnte. Heute morgen sind alle US-Weizennotierungen leicht im Plus.

