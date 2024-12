25 Jahre Waldverband Niederösterreich

Der Waldverband Niederösterreich ist die Interessenvertretung der Waldbesitzer im Bundesland Niederösterreich. Seit seiner Gründung hat sich der Verband als wichtiger Partner in der Wertschöpfungskette Holz etabliert. Er unterstützt die rund 41.000 Mitglieder in der Waldbewirtschaftung, der Holzvermarktung und bietet zahlreiche Serviceleistungen an.

Der Obmann des Waldverbandes Niederösterreich, Franz Fischer, betont die Bedeutung des Verbandes: „Die Stärke unseres Verbandes liegt in der engen Zusammenarbeit und dem Zusammenhalt der Waldbesitzerinnen und Waldbesitzer. Nur gemeinsam können wir den aktuellen und künftigen Herausforderungen erfolgreich begegnen und unsere Wälder nachhaltig bewirtschaften.“ „Gerade in Zeiten zunehmender Herausforderungen durch den Klimawandel und die sich wandelnden gesellschaftlichen Anforderungen spielt der Waldverband eine entscheidende Rolle, um die nachhaltige Bewirtschaftung unserer Wälder für alle nachvollziehbar und verständlich zu gestalten“, erklärt Andrea Wagner, Vizepräsidentin der LK Niederösterreich.

Der Waldverband Niederösterreich wurde am 11. Jänner 2000 mit dem Ziel gegründet, die regionalen Waldwirtschaftsgemeinschaften zu unterstützen und deren Interessen auf politischer sowie wirtschaftlicher Ebene zu vertreten. Zu Beginn standen die Gemeinschaften vor Herausforderungen, insbesondere in der Holzvermarktung, doch der Verband erwies sich rasch als wichtige Interessenvertretung. 2009 führte die Gründung der Waldverband GmbH zu einer grundlegenden Veränderung der Struktur. Die GmbH bietet heute erfolgreich Dienstleistungen in der Holzvermarktung und Waldbetreuung an und arbeitet mit 41 Waldwirtschaftsgemeinschaften in Niederösterreich zusammen.

Blick in die Zukunft

Der Waldverband Niederösterreich mit seiner Tochterfirma, der Waldverband GmbH, ist heute ein gut vernetztes, wirtschaftlich solides und wachsendes Unternehmen. Als verlässlicher Partner in der Wertschöpfungskette Holz setzt der Verband auf eine enge Zusammenarbeit mit anderen Waldverbänden, den angeschlossenen Waldwirtschaftsgemeinschaften und den Waldbesitzern.

- Bildquellen - Waldverband Vollversammlung: Georg Pomassl