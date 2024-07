Eine ganz besondere Bürogemeinschaft feiert dieser Tage in der Bundeshauptstadt ihr 20-jähriges Bestehen. Die Rede ist vom Haus der Tierzucht, verortet in der Dresdner Straße im 20. Wiener Gemeindebezirk. Seit 2004 teilen sich dort Rinderzucht Austria, Schweinehaltung Österreich und der Österreichische Bundesverband für Schafe und Ziegen Büroräumlichkeiten und Infrastruktur. Im Laufe der Jahre kamen weitere Organisationen wie die Geflügelwirtschaft Österreich, Genetic Austria, ZuchtData und LKV Austria hinzu. Die Tiergesundheit Österreich (TGÖ) ist das neueste Mitglied der Bürogemeinschaft.

Insbesondere der intensive fachliche Austausch zwischen den Dachorganisationen im Haus der Tierzucht wird von allen Organisationen als wichtig empfunden. Man habe sich so zu einer festen Größe in der österreichischen, aber auch internationalen Tierzuchtszene entwickelt. 2016 schlossen sich die Dachorganisationen der Nutztierverbände zusätzlich im Verein „Nachhaltige Tierhaltung Österreich“ zusammen. Dessen Obmann Markus Lukas betont: „Wir sind sehr stolz auf das, was wir im Haus der Tierzucht erreicht haben.“

- Bildquellen - Haus der Tierzucht: Rinderzucht Austria