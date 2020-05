Raiffeisen NÖ-Wien: optimistisches Ergebnis und Corona-Maßnahmen

Mit ihrem Konzernergebnis von 326 Millionen Euro (VJ: EUR 294 Mio.) steigerte die Raiffeisen-Holding NÖ-Wien ihr bilanzielles Ergebnis im Jahr 2019 erneut und setzte damit ihre positive Konzernentwicklung der letzten Jahre fort. Die Kapitalquoten der Raiffeisen-Holding NÖ-Wien sind auf gutem Niveau, die harte Kernkapitalquote (CET1-Ratio) zum 31.12.2019 beträgt 18,9 Prozent (VJ: 17,8%), die Gesamtkapitalquote liegt bei stabilen 22,3 Prozent (VJ: 22,1%). Der Zinsüberschuss konnte in einem schwierigen Zinsumfeld durch Wachstum im Kundengeschäft (um 5,5%) um ca. 10 Millionen Euro von 124,3 auf 134,4 Millionen Euro gesteigert werden. Das gab das Unternehmen am 29. April bekannt.

Das bilanzielle Konzernergebnis 2019 war – so wie auch in den Vorjahren – durch die Volatilität von Bewertungseffekten bei den Beteiligungsbuchwerten belastet. Die Beteiligungen der Geschäftsfelder Agrar, Infrastruktur, Medien (Nicht-Bank-Beteiligungen) der Raiffeisen-Holding NÖ-Wien trugen rund ein Drittel zum Ergebnis bei, die Bankbeteiligungen rund zwei Drittel.

Generaldirektor Klaus Buchleitner blickt trotz Corona optimistisch in die Zukunft: „Was wir unter normalen Umständen als das beste operative Jahr unserer Geschichte beschrieben hätten, gibt uns jetzt – gemeinsam mit den guten Kapitalquoten – ein solides Fundament zur Bewältigung der nächsten, überaus schwierigen Jahre“, so Klaus Buchleitner.

Maßnahmen in der Corona-Krise



Seit Beginn der Corona-Krise wurden mit Stand letzter Woche über 18.000 Kredite mit einem Stundungsvolumen von mehr als 110 Millionen Euro abgearbeitet, der Hauptteil bereits vor dem gesetzlichen Moratorium. Daneben sind 9.500 Neukredite mit einem Volumen von über 1,2 Milliarden Euro bereits vergeben worden. Zusätzlich sind aus den staatlichen Garantieprogrammen (AWS, OeKB, ÖHT) über 500 Fälle mit einem Volumen von an die 300 Millionen Euro bei Raiffeisen NÖ-Wien in Bearbeitung. Generaldirektor Klaus Buchleitner unterstreicht: „Wir sorgen für rasche Hilfe – so rasch und flexibel, wie im rechtlichen Rahmen möglich.“

Raiffeisen NÖ-Wien hat sich in dieser Krise schnell auf die Bedürfnisse ihrer Kunden eingestellt, indem zum Beispiel auch kompakt aufbereitete Informationen zu Regierungsmaßnahmen online jederzeit griffbereit zur Verfügung stehen. Antragswege wurden erleichtert, via Onlineformular können Kreditstundungen abgewickelt werden. Für Geschäftskunden stellen wir einen Handy-Signatur Prozess zur Verfügung. Im Sinne der Gesundheit sind die Kundenbetreuer verstärkt auch via Telefon und Video erreichbar.

Die Generalversammlung der Raiffeisen-Holding NÖ-Wien findet am 8. Mai 2020 statt. (E.Z.)