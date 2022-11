Nach der Eröffnung durch Sektionsleiterin Maria Patek aus dem Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft und BOKU-Vizerektor Gerhard Mannsberger referierte Simone Schmiedtbauer, Abgeordnete zum Europäischen Parlament, über die Bedeutung von Europas Wäldern als Antwort auf die zahlreichen Herausforderungen der Zukunft. „Bei der Energiefrage gibt es keine österreichische Antwort ohne die nachhaltige Ressource Holz“, stellte Schmiedtbauer nochmals die heimische Position für Brüssel klar und schloss mit der Bitte das heimische Knowhow auch entsprechend zu kommunizieren. Denn „wir können Wald“, wie Schmiedtbauer betonte.

Georg Schöppl, Vorstandssprecher der Österreichischen Bundesforste AG, zeigte in seinem Vortrag auf, wie eine aktive nachhaltige Waldbewirtschaftung den klimafitten Wald sichert. „Nachhaltig bewirtschaftete Wälder sind ein unverzichtbarer Beitrag zu Klimaschutz und Artenvielfalt“, so der ÖBF-Vorstand. Die Wirtschaftsexpertin Anna Kleissner von Econmove erläuterte die wirtschaftliche Bedeutung der Wertschöpfungskette und das Potenzial des Roh- und Werkstoffes Holz. Auf deren Bedeutung ging auch Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig ein. „Die gesamte Wertschöpfungskette Forst-Holz-Papier sichert rund 300.000 Arbeitsplätze und über 20 Milliarden Euro Bruttowertschöpfung“, so der Minister, der im Rahmen der Tagung außerdem Rudolf Maximilian Rosenstatter, Obmann des Österreichischen Waldverbands, mit dem Goldenen Ehrenzeichen um die Verdienste der Republik Österreich auszeichnete. Totschnig lobte Rosenstatter, selbst langjähriger FHP-Vorsitzender, als stets gesprächsbereiten Brückenbauer, der das Verbindende immer an erste Stelle stellt.

Die Auszeichnungsregie der Holzgespräche wurde durch die diesjährige Vergabe der PEFC-Awards komplettiert. „Wir sind stolz, erneut fünf Vorbilder für eine verantwortungsbewusste Waldbewirtschaftung und Holzverarbeitung vorstellen und ehren zu dürfen“, erklärte PEFC Austria Obmann Kurt Ramskogler. Für die Kategorie „Wald“ wurde der Steirer Andreas Steininger ausgezeichnet. Der Forstwirt und Kammerobmann achtet bei der Bewirtschaftung seiner 34 ha Waldfläche besonders auf Nachhaltigkeit. Weitere Preisträger: PEFC-Gründungsvater Christian Brawenz, das Salzburger Verarbeitungsunternehmen Meissnitzer GmbH sowie als zertifiziertes Forstunternehmen Schaupp Holzernte aus dem Wiener Wald und der Promotionspartner Stuhleck-Bergbahnen.

