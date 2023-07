Ferkelmarkt KW 27/’23: Nachfrageüberhänge dauern an, Notierung legt um 10 Cent zu

Flächendeckend steigende Preise zu Sommerbeginn sind ein weiteres Signal für den EU-weiten Ausnahmezustand der Ferkelmärkte. Auslöser der unüblichen Entwicklung sind die enormen Produktionsrücknahmen der europäischen Ferkelerzeuger. Im gesamten EU-Raum reicht das Ferkel-Angebot noch immer nicht aus, um die Nachfrage pünktlich erfüllen zu können. Die aktuelle Marktentwicklung ist eine Folge des wirtschaftlichen Aderlasses, dem die Ferkelerzeuger in den zurückliegenden Jahren ausgesetzt waren.

In Österreich stellt sich die Ferkelmarktlage ähnlich wie im übrigen Europa dar. In den drei großen heimischen Produktionsregionen bestehen weiterhin Nachfrageüberhänge. In Anlehnung an EU-weite Preisentwicklungen steigt die heimische Notierung um 10 Cent auf 4,10 Euro/kg.

Notierung Ö-PIG-Ferkel KW 27/’23 – 3. bis 9. Juli

(Euro/kg)

• Ö-PIG-Ferkel NÖ, OÖ, Stmk. 4,10 (+0,10)

Johann Stinglmayr, VLV

- Bildquellen - Ferkel Vor Absetzen 3 ID77187: Agrarfoto.com