Agrar-Terminmarkt (5. Juli ’23) / Pause in der Abwärtsbewegung

An der Matif konnten die Weizenpreise gestern nach einer schwachen Eröffnung zulegen. Ob sich daraus eine Bodenbildung entwickelt oder nur eine Pause in der Abwärtsbewegung, ist offen.

Der Rapspreis hat gestern deutlich verloren und notiert nun wieder bei 450 €/t.

Heute Nachmittag eröffnet nach dem Feiertag wieder die Cbot. Es wird sich zeigen, wie der Markt auf den Bericht über die Bestände am Montagabend reagieren wird. Es kann durchaus sein, das zumindest die Preise für Weizen an der MGE (Minnesota) und Kbot (Kansas) ins Plus drehen.

Die Gerstenernte ist in Deutschland weiter fortgeschritten. Die Qualitäten und Erträge sind bis jetzt sehr durchschnittlich. Die späteren Gebiete werden zeigen, ob es auch Ausreiser nach oben geben wird.

Die Preise für Mais am Kassamarkt haben in den vergangenen Tagen wieder leicht nachgegeben. Aber nicht im gleichen Verhältnis wie an der Matif. Das Angebot an Körnermais bleib auch weiterhin sehr klein.

In einigen Regionen hat es in der letzten Nacht wider geregnet. Die Niederschläge bleiben aber sehr regional. Für den Mais erwarten wir weiterhin eine regional sehr unterschiedliche Entwicklung. Daher wird auch in der kommenden Saison wieder einiges an Mais aus der Ukraine in die Eu importiert werden. Zum jetzigen Zeitpunkt sind vor allem die Biogasanalagen am Markt und decken sich zum Teil für das ganze Jahr ein.

Quelle: www.ks-agrar.de