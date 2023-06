Agrar-Terminmarkt (26. Juni ’23) / Gewinnmitnahmen, aber Weizen bleibt stark

Am Freitag (23. Juni) ist es an der Matif beim Weizen zu Gewinnmitnahmen gekommen. Der Weizenpreis ist auf dem Fronttermin wieder unter die Marke von 250 €/t gefallen.

In den USA schloss September-KC-Weizen mit einem Minus von 10 3/4 Cents bei 8,61 3/4 $, lag aber im Wochenvergleich um 22 3/4 Cents höher und hielt sich über dem 100-Tage-Durchschnitt bei 8,28 $.

Technisch gesehen ist es beeindruckend zu sehen, wie sich die Weizenpreise angesichts der zweitägigen Verkäufe bei Mais halten konnten, die 9,00 $-Marke bleibt eine wichtige Widerstandsmarke sowohl für KC- als auch für Minneapolis-Weizen.

In den westlichen kanadischen Prärien bleibt es weiterhin trocken und es besteht die Chance auf leichte Schauer in der nächsten Woche.

Auch in den russischen Frühjahrsweizengebieten ist es trocken und es besteht die Chance auf Regen in der nächsten Woche.

Dezember-Mais schloss am Freitag mit einem Minus von 32 3/4 Cents bei $ 5,88 und damit deutlich unter $ 6,00. Auf Wochensicht gab der Dezember-Mais um 9 1/2 Cents nach und verzeichnete damit eine wöchentliche Trendwende, konnte aber den Aufwärtstrend noch nicht durchbrechen. In dieser Woche werden die Wettermeldungen weiterhin im Fokus des Marktes stehen. In der letzten Woche haben einigen Regionen Niederschläge erhalten. Heute Morgen erwarten wir die Matif auf Freitagsniveau.

230626 Terminmarktnotierungen

Quelle: www.ks-agrar.de