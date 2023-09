Agrar-Terminmarkt (21. Sept. ’23) / Kassamarkt wieder lebhafter

US-HRW-Weizen für Dezember versuchte am frühen Mittwoch (20. Sept.) höher zu handeln, schloss aber mit einem Minus von 2 Cents bei 7,29 $, da er von der Nachfrageseite des Marktes noch immer keine Unterstützung erhält. Nach Angaben von ADM Investor Services wird ein früherer Kauf von 480.000 Tonnen russischen Weizens durch Ägypten auf Frankreich und Bulgarien verlagert, nachdem die russische Regierung interveniert hatte und behauptete, der Verkauf liege unter der offiziellen Obergrenze. Der neue Tender für Ägypten wird durch Partien aus Rumänien erfüllt.

Die Matif konnte gestern ebenfalls leicht zulegen und notiert aktuell über der Unterstützung.

US-Dezember-Mais schloss am Mittwoch mit einem Plus von 6 Cents bei $ 4,82 1/4 und erhielt damit einen zweiten Tag lang Unterstützung durch eine niedrigere Ernteschätzung für Brasilien, während die Unsicherheiten bei der Schätzung der diesjährigen US-Ernte weiter bestehen. Das US-Energieministerium teilte mit, dass die Ethanolproduktion in der vergangenen Woche von 1,039 Mio. Barrel pro Tag (bpd) auf 980.000 bpd gesunken ist, was den niedrigsten Wochenausstoß seit Mai bedeutet.

Am Kassamarkt ging es gestern wieder lebhafter zu. Die Nachfrage nach Futterweizen auf den Terminen hat sich wieder verbessert. Es könnte sein, dass wir die Tiefs aktuell erreicht hatten. Die Matif sollte auf Vortagesniveau eröffnen.

230921 Terminmarktnotierungen

Quelle: www.ks-agrar.de