Agrar-Terminmarkt (18. November ’22) / Russland und Ukraine liefern Weizen am billigsten

Die US-Weizenfutures gaben den zweiten Tag in Folge deutlich nach und fielen in Chicago sogar unter 8,00 $, bevor sie sich wieder etwas erholten. Der Weizenpreis an der Matif konnte sich am Nachmittag ebenfalls von den Tiefstkursen erholen und drehte sogar ins Plus. Die angekündigte viermonatige Verlängerung der Schwarzmeer-Getreide-Initiative wurde von der UNO und auch vom russischen Außenminister bestätigt. Damit bleiben die russischen und ukrainischen Ursprünge in den nächsten Monaten die billigsten.

Trotz der beeindruckenden Exportverkäufe der letzten Woche, die sich auf über 111 mb Sojabohnen beliefen, fielen die Bohnen und Produkte am Donnerstag, belastet durch die schwachen Pflanzenölmärkte, weitere Rezessionsängste und die anhaltenden Abriegelungen in China. Die Palmöl-Futures begannen den Tag mit einem Minus von 4,4 % und sind im Wochenverlauf nun um über 10 % gefallen. Als Gründe für die Schwäche wurden höhere malaysische Ringitt-Werte und eine nachlassende Nachfrage aus China genannt. Dieser Umstand sorgte dafür, das der Rapsreis gestern unter die Marke von 600 €/t gefallen ist.

Heute Morgen notieren Weizen, Mais und die Sojabohne ganz leicht im Plus. Die Matif

sollte im Minus eröffnen.

221118 Terminmarktnotierungen

Quelle: www.ks-agrar.de