Agrar-Terminmarkt (12. Dezember ’24) / Weizen legt weiter zu, lebhafte Nachfrage am Kassamarkt

Der Weizenpreis konnte gestern an der Matif deutlich zulegen. Als der Kurs am Nachmittag wichtige Widerstände erreichen konnte, nahm die Verkaufsbereitschaft an diesen deutlich zu. Sollte der Preis noch ein bis zwei Euro höher schließen, würde sich das technische Bild für Weizen deutlich ändern.

Die Nachfrage am Kassamarkt hat trotz der Feiertage weiter zugenommen. Es treten immer wieder Käufer auf, die Shortpositionen zu decken haben.

Der Rapspreis pendelt seit einigen Tagen um das aktuelle Preisniveau. Die Prämien bleiben fest. Das Angebot ist sehr überschaubar.

Auch die Nachfrage nach Mais ist in den letzten Tagen stabil geblieben. Hier sind die Verkäufer mehr als zurückhaltend. Heute Abend werden wir sehen, wie sich die Exportzahlen aus den USA entwickeln. Sollten sich die Prognosen aus dem USDA-Bericht bestätigen, könnte dies zu weiter freundlichen Preisen führen. Heute Morgen notieren die Preise an der Cbot leicht im Minus. Kann die Matif diesen Trend umkehren?

241212 Terminmarktnotierungen

