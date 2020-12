AMA: Hauptauszahlung von mehr als 1,2 Milliarden Euro

Die Direktzahlungen für das Antragsjahr 2020 wurden am Donnerstag, 17. Dezember, zu 100 % angewiesen. Beim Österreichischen Agrarumweltprogramm und der Ausgleichszulage für benachteiligte Gebiete für das Antragsjahr 2020 kam es zur Überweisung von 75 % der voraussichtlichen Zahlungen. Zudem wurden bei diesem Auszahlungstermin auch Nachberechnungen der Vorjahre berücksichtigt.

„Die AMA hat, trotz der schwierigen Rahmenbedingungen, der verlängerten Antragsfrist des Mehrfachantrages-Flächen oder der Übernahme von zusätzlich übertragenen Arbeiten, wie beispielsweise die Abwicklung des Härtefallfonds für die Landwirtschaft, in diesem Jahr die Arbeiten wieder so unbürokratisch wie möglich und vor allem zeitgerecht abgewickelt”, betont Günter Griesmayr, Vorstandsvorsitzender der Agrarmarkt Austria (AMA)

Top-Up für Junglandwirtinnen und -Landwirte

Mit mehr als 1,2 Milliarden Euro wurden somit ein Großteil der Gelder für die erbrachten Leistungen im Rahmen der Antragstellung 2020 für das Österreichische Umweltprogramm (ÖPUL), die Ausgleichszulage und die Direktzahlungen überweisen.

Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger hält dazu fest: „Neben den Direktzahlungen, die ein wichtiger Stabilitätsfaktor für unsere Betriebe auch in schwierigen Zeiten darstellen, sorgen wir mit den Ausgleichszahlungen dafür, dass flächendeckende Landwirtschaft in Österreich möglich ist. Zusätzlich nehmen Umwelt- und Klimaschutz einen wesentlichen Anteil der Auszahlungen ein.“

Um den Vorgaben der Europäischen Union zu entsprechen und dennoch eine Zahlung gewähren zu können, erfolgt für das Antragsjahr 2020, wie schon in den Vorjahren, eine Zahlung des voraussichtlich zu gewährenden Betrages in der Höhe von 75 % an alle ÖPUL- und AZ-Antragsteller.

Der Auszahlungsbetrag für das Österreichische Umweltprogramm beträgt rund 335 Mio. EUR, für die Ausgleichszulage in benachteiligten Gebieten rund 192,8 Mio. EUR.Die Restzahlung erfolgt voraussichtlich am 28. April 2021.

Bei den Direktzahlungen beträgt der österreichweite Auszahlungsbetrag rund 673,5 Millionen Euro. Sie sind in einzelne Maßnahmen unterteilt. So gibt es etwa für Junglandwirtinnen und Junglandwirte ein Top-upvon gesamt rund 12,9 Millionen Euro.

43,4 Millionen Euro für Projektförderung

Eine Zahlungsanweisung für Direktzahlungen darf gemäß den geltenden EU-Vorgaben erst nach Abschluss sämtlicher Kontrollen zur Beihilfefähigkeit eines Antrages erfolgen. Die Anzahl der nicht berücksichtigten Betriebe konnte bereits in den letzten Jahren durch verschiedene Maßnahmen auf eine geringe Anzahl reduziert werden. Im Jahr 2020 betrifft es rund 130 Betriebe, die Direktzahlungen beantragt haben. Diese Betriebe wurden schriftlich von der AMA darüber informiert, dass die Zahlung erst im April 2021 erfolgen kann. Außerdem erhielten bei dieser Hauptauszahlung rund 2.800 Betriebe im Zuge der “Ländlichen Entwicklung – Projektförderung” rund 43,4 Millionen Euro.

Die Bescheide und Mitteilungen zu den Abrechnungen werden am 11. Jänner 2021 versandt. Wesentlich ist, dass die Frist für allfällige Beschwerden gegen Bescheide oder Einsprüche gegen Mitteilungen mit der Zustellung zu laufen beginnt.

Information bereits abrufbar

Bereits seit Donnerstag, 17. Dezember 2020, kann unter www.eama.at im Register „Kundendaten“ der aktuelle Stand des AMA-Förderkontos eingesehen werden. Die Auszahlungsmitteilungen beziehungsweise die Auszahlungsbescheide sind ab Mitte Jänner 2021 betriebsbezogen im Bereich „eArchiv“ einsehbar. Im ÖPUL-Abrechnungsreport im Register „Flächen“ kann von den ÖPUL-Teilnehmern ab 11. Jänner 2021 einfach nachvollzogen werden, welche Daten im Detail für die Berechnung herangezogen wurden und aus welchen Prämien sich die Auszahlung zusammensetzt.

Zusätzlich bietet die Agrarmarkt Austria eine Telefonhotline an, außerdem stehen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Landwirtschaftskammer bei Fragen zur Verfügung.

Rufnummer der AMA-Telefonhotline: 050 3151 99

www.eama.at



(red.V.S)

- Bildquellen - Tractor Miniature With Coins On Fertile Soil Land: Jakub Krechowicz - adobe.stock.com