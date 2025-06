Hagel: Schwere Schäden in der Landwirtschaft in Oberösterreich

Was bereits prognostiziert war, wurde gestern Montag ab dem frühen Nachmittag Realität: Vom Westen kommend, zogen schwere Unwetter über Österreich. Hagel, Sturm und Starkregen haben dabei massive Schäden in der Landwirtschaft angerichtet. Besonders betroffen davon war das Bundesland Oberösterreich. Punktuell richteten die Unwetter auch Schäden im Burgenland, in Niederösterreich und in Vorarlberg an. „Das Schadensausmaß über alle Bundesländer hinweg beträgt 5,9 Millionen Euro. Davon alleine in Oberösterreich 4,8 Millionen Euro“, so Kurt Weinberger, Vorstandsvorsitzender der Österreichischen Hagelversicherung, in einer ersten Bilanz.

Geschädigt wurden insbesondere Kulturen wie Getreide, Mais, Sojabohnen, Grünland, Feldgemüse, der Obst- und Weinbau sowie der Gartenbau mit seinen Folienhäusern. Das gestrige Unwetter zeigt einmal mehr, wie verletzlich unsere Landwirtschaft gegenüber Wetterextremen ist. Der Klimawandel manifestiert sich immer stärker in Form intensiver Unwetterereignisse. Die Begutachtung der Schäden durch die Sachverständigen der Österreichischen Hagelversicherung ist bereits im Gange. Betroffene Landwirte melden Schäden unter www.hagel.at.

Schadensüberblick im Detail in Oberösterreich

Betroffene Bezirke: Braunau am Inn, Ried im Innkreis, Eferding

Betroffene Kulturen: Getreide, Mais, Sojabohne, Grünland, Gartenbau, Feldgemüse, Obst

Gesamtschaden in Oberösterreich durch das gestrige Unwetter: 4,8 Millionen Euro

Burgenland

Betroffene Bezirke: Eisenstadt-Umgebung

Betroffene Kulturen: Mais, Sojabohne, Zuckerrübe, Sonnenblume

Gesamtschaden im Burgenland durch das gestrige Unwetter: 700.000 Euro

Schadensüberblick im Detail in Niederösterreich

Betroffene Bezirke: Baden, Bruck an der Leitha

Betroffene Kulturen: Mais, Sonnenblume

Gesamtschaden in Niederösterreich durch das gestrige Unwetter: 200.000 Euro

Schadensüberblick im Detail in Vorarlberg

Betroffene Bezirke: Dornbirn, Bregenz

Betroffene Kulturen: Mais, Grünland

Gesamtschaden in Vorarlberg durch das gestrige Unwetter: 200.000 Euro

