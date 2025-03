Die MKS-Situation in den östlichen Nachbarländern spitzt sich weiter zu. In der Slowakei wurde nach dem Bekanntwerden der Ausbrüche auf drei Betrieben mit insgesamt etwa 2700 Rindern bereits der nationale Notstand ausgerufen. Am Dienstag wurde nun ein weiterer Rinderbetrieb innerhalb der bestehenden Überwachungszone positiv getestet. Alle empfänglichen Tiere innerhalb eines Radius von zumindest drei Kilometern sind zu keulen (Schutzzonen). Aufgrund der Größe der betroffenen Betriebe haben die Behörden in Bratislava deshalb bereits um internationale Unterstützung angesucht. Um die Virusausscheidung zu minimieren verimpfen die slowakischen Amtstierärzte auf den betroffenen Höfen außerdem bereits sogenannte Suppressivimpfungen. Geimpfte Tiere und deren Produkte dürfen nicht mehr gehandelt werden. Seit 21. März gilt im Land außerdem ein generelles Transport- und Ausfuhrverbot empfänglicher Tiere. Transittransporte sind noch zulässig, müssen aber ohne Zwischenstopps erfolgen und die Überwachungszonen umfahren.

Ausbruch im unmittelbaren Grenzgebiet; MKS-Bekämpfungsverordnung in Kraft

Quelle: Kommunikationsplattform Verbrauchergesundheit

Gestern (Mittwoch) meldete außerdem Ungarn einen weiteren Fall von MKS. Es handelt sich um den zweiten Ausbruch diesen Monat. Auch diesmal ist ein Rinderbetrieb betroffen. Der Hof mit gut 3.000 Tieren befindet sich nur wenige Kilometer vom Grenzübergang Hegyeshalom. Auch die ungarischen Veterinärbehörden haben bereits mit Suppressivimpfungen und Keulungen begonnen. Entsprechend der EU-Vorgaben wurde auch hier eine Schutz- und Überwachungszone errichtet. Zweitere reicht nun auch bis auf österreichisches Staatsgebiet.

Die gesetzlich vorgeschriebene Überwachungszone bleibt für zumindest 21 und bis zu 30 Tage aufrecht und umfasst den östlichen Teil des Bezirks Neusiedl am See. Aufgrund „der dynamischen Situation“ hat das Gesundheitsministerium gemäß heute Donnerstag eigens erlassener MKS-Bekämpfungsverordnung zusätzlich weitere Sperrzonen ausgewiesen. Diese betreffen folgende Bezirke:

Östliches Gebiet von Mistelbach

Gänserndorf

Bruck a.d. Leitha

Eisenstadt und -Umgebung

Östliches Gebiet von Wiener Neustadt

Mattersburg

Oberpullendorf

Quelle: AGES

Vorgaben für Sperr- und Überwachungszonen

In den betroffenen Gebieten werden alle Höfe auf denen empfängliche Tiere gehalten werden, behördlich kontrolliert. Weiters werden Einzeltiere stichprobenartig untersucht. In den Überwachungs und Sperrzonen gelten zusätzlich auch Einschränkungen. Viehhalter sind angewiesen

Vorkehrungen zu treffen um den Kontakt mit Wild zu verhindern,

verdächtige Symptome und Leistungsrückgänge umgehend der Veterinärbehörde melden,

Biosicherheitsmaßnahmen zwingend umzusetzen (siehe Kasten) und die Anzahl an Personen mit direkten Kontakt zum Tierbestand zu reduzieren,

sowie Aufzeichnungen über alle Personen zu führen, die den Betrieb besuchen

Biosicherheit am eigenen Hof: Hygieneschleuse mit Seife, Desinfektionsmittel einrichten; Zutritt betriebsfremder Personen nur mit betriebseigener oder Schutzkleidung; Strenge Quarantäne für Zukaufstiere; Einkauf von Tieren nur aus bekannten Beständen mit gesichertem Gesundheitsstatus

Auch Messen, Märkte und Tierschauen sind in den oben angeführten Gebieten untersagt. Außerdem gilt ein generelles Jagdverbot.

Zusätzlich gelten für Viehhändler, Tierärzte und Molkereien Einschränkungen. Aber Achtung: Diese betreffen nur die tatsächliche Überwachungszone (Stand. 26.03.: Östlicher Teil des Bezirks Neusiedl am See):

Lebende Tiere dürfen nicht aus oder in die Zone verbracht werden.

Transporte lebender, empfänglicher Tiere innerhalb der Zone sind ebenfalls untersagt.

Tierkörper, Fleisch und Erzeugnisse daraus, Schlachtnebenprodukte, Rohmilch und Milcherzeugnisse dürfen nur nach behördlicher Genehmigung aus der Zone verbracht werden.

Einschränkungen gelten auch bei der künstlichen Besamung sowie beim Handel mit Samen, Eizellen und Embryonen

Seitens des Gesundheitsministeriums wird betont, dass es nach wie vor keinen Nachweis einer Einschleppung nach Österreich gibt. Dennoch wird im Ressort „eindringlich“ darum ersucht, dass Tierhalter österreichweit „penibel auf allgemeine Biosicherheitsmaßnahmen achten.

Intensive Grenzkontrollen und Einfuhrkontrollen

Doch damit nicht genug. Um eine Einschleppung von MKS durch den Grenzverkehr zu verhindern, hat die Bundesregierung für zahlreiche Güter ein Einfuhrverbot aus Ungarn und der Slowakei verhängt. Ab sofort dürfen folgende Waren nicht mehr von dort nach Österreich verbracht werden:

Frischfleisch von Klauentieren (auch Wild)

Rohmilch und Kollostrum

Schlachtnebenerzeugnisse

Gülle und Mist

Jagdtrophäen

Wild in der Decke

Polizei und Zoll unterstützten die Veterinärbehörden bei der Kontrolle der Verbote im grenznahen Gebiet. Diese werden laut Gesundheitsministerium nicht stationär, sondern „mobil und risikobasiert“ durchgeführt. An der Grenze zur Slowakei werden regulär bereits seit 2023 Grenzkontrollen durchgeführt. Diese bleiben aufrecht. Auf grenznahen Rastplätzen und am internationalen Busbahnhof in Wien wird außerdem mit Infoscreens auf die gültigen Regeln hingewiesen.

Tägliche Sitzungen in Wien

Wie das Ministerium heute (Donnerstag) mitteilt, finden ab sofort täglich Sitzungen aller für die Seuchenprävention zuständigen Ministerien (Gesundheit, Inneres, Verteidigung und Landwirtschaft) unter Einbindung der Bundesländer, der Tierärzte-, Wirtschafts- und Landwirtschaftskammer, sowie der betroffenen Branchen statt. Die übergeordnete Koordinierung obliegt nunmehr dem Staatlichen Krisen- und Katastrophenschutzmanagement im Innenministerium sowie dem Krisensicherheitsbüro im Bundeskanzleramt.

- Bildquellen - MKS Zonen HU Stand 26.03.25: Kommunikationsplattform Verbrauchergesundheit

MKS Zonen AGES_26.03.25: AGES

MKS-Schild Deutschland: nmann77 - stock.adobe.com