„Wir bleiben natürlich haften“, so bewirbt das deutsche Forschungsunternehmen amynova seinen neuen Wirkstoff amylofol. Dessen Vorteile sind es wert, auch redaktionell vorgestellt zu werden. Laut Firmenangaben handelt es sich dabei um stärkebasiertes Biopolymer, mit dem der Pflanzenschutz effizienter gestaltet werden kann.

Wirkstoffe bleiben länger auf der Pflanze

Das neue Produkt verringert signifikant ein zentrales Problem des Pflanzenschutzes – nämlich die Wirkungsminderung durch Aus- bzw. Abwaschung. Spritzbeläge mit amylofol haften wesentlich besser. Trifft Feuchtigkeit wie Regen, Nebel oder Tau auf die Pflanzen, so wird die in dem Biopolymer enthaltene Stärke in ein Gel umgewandelt. Dieses Gel verhindert, dass die Wirkstoffe abgewaschen werden. Vielmehr wird der Spritzbelag wieder aktiviert und gleichmäßig auf der Pflanze verteilt. Dadurch bleibt der Schutz über einen längeren Zeitraum erhalten. Aufgrund dieses Effekts können die empfohlenen Aufwandmengen von Herbiziden, Fungiziden oder Insektiziden deutlich reduziert werden, amynova spricht von bis zu 50 Prozent.

Zudem stabilisiert amylofol auch bodenwirksame Mittel. Denn der Zusatz bewirkt, dass auf den Boden aufgetragene Wirkstoffe langsamer in den Boden eindringen. Sie bleiben länger in den oberen Bodenschichten aktiv, wo sie am effektivsten gegen Unkräuter/- gräser wirken können. Dieser „Slow-Release“-Effekt führt zu einer effizienteren Nutzung der Mittel. Die Kosten der Standardaufwandmenge von 2,0 l/ha beziffert amynova mit 17 Euro/ ha. Dem steht ein Vielfaches an Einsparungen gegenüber, durch geringeren Mitteleinsatz, effizientere Wirkung, geringere Ausbringkosten und gesteigerte Qualität bzw. Erträge. Der Einsatz des Mittels in der Landwirtschaft ist bedenkenlos möglich. Denn anders als synthetische Polymere („Plastik“) sind Biopolymere biologisch abbaubar.

Ökologisch abbaubar

Zu den Biopolymeren zählen zum Beispiel Stärke, Proteine und Keratin. Sie bilden die Grundbausteine jeglicher Organismen. Der entscheidende Vorteil von Biopolymeren in der Landwirtschaft liegt somit in der ökologischen Abbaubarkeit und der Fähigkeit, den Wirkstoff des Pflanzenschutzmittels effektiv zu mobilisieren.

Vielfältig einsetzbar:

Bei der Anwendung als Haftmittel („Cropcover“) ist amylofol vielseitig einsetzbar. Es verbessert die Abwaschfestigkeit von Herbiziden sowie den Wirkungsgrad von Fungiziden und Insektiziden. Verbessernde Effekt gibt es zudem bei der Wirkung von Biostimulantien sowie bei der Aus- bzw. Abwaschfestigkeit von Düngemitteln. Hier sind Einsparungen von bis zu 20 Prozent möglich. Versuchsergebnisse aus der Praxis liegen derzeit vor für die Anwendung in Weinbau, Obstbau, Kartoffelanbau, Gemüseanbau, Ackerbau und Hopfenanbau. Die Firma amynova bietet ihre Produkte in Österreich derzeit im Direktvertrieb an. Ein Händlernetz ist im Aufbau.

