EU-Parlament: Ausschuss für Korrekturen bei EUDR

Der Umweltausschuss des Europäischen Parlaments hat sich für einen Einspruch gegen die von der EU-Kommission erarbeitete Länderklassifizierung der EU-Entwaldungsverordnung (EUDR) ausgesprochen. Den entsprechenden Antrag hatte diese Woche der Bauernbund-Abgeordnete Alexander Bernhuber eingebracht. Der Niederösterreicher kritisiert darin, dass die Einstufung auf veralteten Daten basiert und kaum regionale Unterschiede berücksichtigt. Länder wie Österreich, in denen die Waldfläche kontinuierlich wächst, würden so benachteiligt. Gleichzeitig werden Staaten mit tatsächlicher Entwaldung nicht in die Hochrisikokategorie eingestuft. „Dass wir in der gleichen Kategorie landen wie Länder mit mangelhafter Kontrolle und hoher Entwaldung, ist fachlich nicht nachvollziehbar und politisch unfair“, so der ÖVP-Agrarsprecher in Brüssel. Für Bernhuber ist einzig die Schaffung einer weiteren, sogenannten „Null-Risiko-Kategorie“ eine Option. Über den Einspruch wird in gut drei Wochen im Plenum des EU-Parlaments abgestimmt. Rechtlich bindend ist dieser für die Kommission allerdings nicht.

- Bildquellen - Bernhuber: European Union/EP