Elisabeth Werner wird neue Generaldirektorin der DG AGRI. Das hat die Brüsseler Behörde am Mittwoch offiziell bekannt gegeben, wie APA und Agra-Europe berichten. Werner folgt damit Wolfgang Burtscher, der das Amt fünf Jahre innehatte und kürzlich in den Ruhestand verabschiedet wurde. Die Wienerin war bisher stellvertretende Generalsekretärin im Generalsekretariat der Europäischen Kommission. Sie blickt auf fast 30 Jahre Erfahrung auf verschiedenen Positionen in der Brüsseler Behörde zurück.

Schlüsselrolle bei GAP und MFR?

Einen Namen hat sich die Ökonomin unter anderem in der Transport- und Wettbewerbs- sowie in der Industriepolitik gemacht. Kommissionangaben zufolge verfügt sie auch in Budgetfragen über einiges an Expertise und könnte sich in den anstehenden Verhandlungen zum nächsten Mehrjährigen Finanzrahmen (MFR) aus Branchensicht positiv bemerkbar machen.

Spekuliert wird in Brüssel auch, dass mit Werners Amtsantritt zeitnah eine offizielle Entscheidung über den Termin zur Vorlage der Gesetzesvorschläge zur Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) erfolgen könnte. Zwar mehren sich die Indizien, dass die Legislativvorschläge zeitgleich mit dem Vorschlag für den Mehrjährigen Finanzrahmen (MFR) nach 2027 am 16. Juli präsentiert werden. Im offiziellen Zeitplan der EU-Kommission bis zur Sommerpause wird die Vorstellung der GAP-Reformvorschläge allerdings nach wie vor nicht aufgeführt.

- Bildquellen - Elisabeth Werner: EU-Kommission