Zuchtrinderversteigerung in Ried am 4. Februar 2025

Das Angebot bei der Zuchtrinderversteigerung am 4. Februar 2025 in Ried war durch ein kleines Angebot in allen Kategorien geprägt. Umfangreiche ab Hof Ankäufe bei kleinträchtigen Kalbinnen fanden bereits in den Vorwochen statt. Die Preise waren ähnlich zur letzten Versteigerung.

Der angebotene Stier, ein Woozle-Sohn aus einer leistungsstarken Espresso-Tochter, konnte in den Natursprung verkauft werden.

Sehr lebhaft verlief hingegen die Versteigerung bei den Jungkühen und Kühen in Milch. Die angebotenen Jungkühe waren von hervorragender Qualität. Den Höchstpreis erzielte eine sehr korrekte Wittich-Tochter. Auch bei den Kühen in Milch fiel eine formschöne Spartacus-Tochter aus dem FIH Landesgut Otterbach sehr positiv auf. Ein größeres Angebot wäre bei aktuell sehr guter Nachfrage wünschenswert. Der Durchschnittspreis betrug bei den Jungkühen 2.626,– netto.

Bei den trächtigen Kalbinnen wirkte ein Ankauf der Firma geneticAustria marktbelebend. Die Kalbinnen wurden für den Export nach Bulgarien angekauft. Der Durchschnittspreis bei den Kalbinnen betrug 2.148,– netto. Den Höchstpreis erzielte eine elegante Wuhudler-Tochter mit überragender Mutterleistung. Die neue Besitzerin ist eine motivierte Züchterin aus dem Verbandsgebiet. Einige unterdurchschnittlich entwickelte Tiere konnten nicht verkauft werden.

Die nächsten ab Hof Ankäufe von trächtigen Kalbinnen sind Ende Februar geplant und wir ersuchen um Anmeldungen über die Rind OÖ App, RDV Portal oder in der Servicestelle.

Wir bedanken uns bei allen Käufern und Verkäufern. Die nächste Versteigerung findet am 4. März statt und wir laden dazu recht herzlich ein.

Download, Versteigerungsbericht 4.2.25