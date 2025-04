Zuchtrinderversteigerung in Regau, 22. April 2025

Restloser Verkauf – in unsicheren Zeiten! Die aktuelle Situation ist alles andere als leicht, dennoch sehen wir uns als Rinderzuchtverbände in der Pflicht, die Vermarktung für unsere Mitglieder, wenn es vertretbar ist, aufrechtzuerhalten.

Wir halten uns stets an die Vorgaben des BMG und sind im ständigen Austausch mit der zuständigen Veterinärbehörde, um eine sichere Vermarktung zu ermöglichen. Eine gewisse Verunsicherung ist verständlicherweise auf den Betrieben spürbar, jedoch möchten wir ganz klar festhalten, dass Österreich nach wie vor frei von MKS ist und täglich Ergebnisse von negativ getesteten Proben aus der erweiterten Sperrzone in Niederösterreich bzw. dem Burgenland kommen. Mit jedem Tag wo kein Fall in Grenznähe auftaucht steigt die Hoffnung, dass sich die Situation wieder bessert und unsere Nachbarländer die Lage in den Griff bekommen.

Das Angebot von 14 Fleckviehkühen konnte zu ansprechenden Preisen versteigert werden. Die Preisspanne reichte je nach Qualität von € 2.080,- bis € 2.840,-. Der Durchschnittspreis belief sich auf € 2.417,-. Den Tageshöchstpreis von € 2.840,- erzielte der Betrieb Hochroiter Johannes aus Ottnang für eine kalibrige HOKUSPOKUS-Tochter mit 34 kg garantierter Milchmenge und korrektem, AMS-tauglichen Euter.

Bei den Milchrassen war dieses Mal das Angebot etwas kleiner, konnte jedoch mit Qualität überzeugen. Es wurden jeweils drei Holstein- und Brown Swiss-Kühe angeboten. Die angebotenen Kühe konnten mit Qualität überzeugen und erzielten Preise bis zu € 2.900,-. Den Tageshöchstpreis von € 2.900,- erzielte eine APPLEWAY-Tochter vom Betrieb Wolfslehner Veronika und Bernhard aus Ternberg. Diese mittelrahmige Kuh präsentierte sich sehr ausbalanciert und zeigte ein gut aufgehängtes Euter mit idealer Strichplatzierung bei besten Inhaltsstoffen. Bei den BS-Kühen sorgte eine breite, gut bemuskelte VEIT-Tochter von der Hofinger Personengemeinschaft aus Pramet für den ansprechenden Preis von € 2.620,-. Generell überzeugten bei Brown Swiss die Kühe und die sechs Kalbinnen mit genügend Breite und restlosem Verkauf.

Wir würden uns wünschen, dass die aktuell gute Verkaufslage für Kühe besser genutzt wird und mehr leistungsstarke Kühe mit ansprechendem Exterieur für die Versteigerung am 3. Juni angemeldet werden. Bei den klein- bis mittelträchtigen Kalbinnen ist aktuell der Ab-Hof Ankauf zu bevorzugen – hier wird es nochmals einen letzten größeren Ankauf vor der Sommerpause geben. Tiere dafür bitte im Zuchtverbandsbüro oder über die Rind-OÖ App anmelden.

Die nächste Zuchtrinderversteigerung des RZV gemeinsam mit dem RZO in Regau findet am Dienstag, 3. Juni 2025 statt.

Die nächste Zuchtrinder- und Kälberversteigerung des RZO in Freistadt findet am Mittwoch, 30. April 2025 statt.

Download, Marktbericht 22. April