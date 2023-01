„Wir versorgen Tirol – mit Sicherheit“

Diese Woche fand im Bildungshaus St. Michael in Pfons die zweitägige Arbeitsklausur des Tiroler Bauernbundes statt. Bauernbundobmann LHStv. Josef Geisler freute sich nicht nur über zahlreiche Teilnehmer aus allen Bezirken Tirols, sondern konnte auch Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig und Landeshauptmann Anton Mattle als Referenten begrüßen. Jahresschwerpunkt in der Arbeit wird das Thema „Versorgungssicherheit“ sein.

„Wir wollen Planungssicherheit für unsere heimischen Bauernfamilien erkämpfen, um die Versorgungssicherheit für Tirols Bevölkerung sicherzustellen. Dazu muss es uns gelingen das Bewusstsein für die unverzichtbaren Leistungen der Bauern zu schaffen und das ist einer unserer Jahresschwerpunkte in der Bauernbundarbeit. Nur so können wir auch in Zukunft nachhaltige, umweltgerechte Lebensmittel durch unsere bäuerlichen Familienbetriebe produzieren“, so Geisler.

Auch Bundesminister Norbert Totschnig schlägt in dieselbe Kerbe: „Die Alm- und Berglandwirtschaft ist ein wichtiger Pfeiler der Gesellschaft. Neben der Erhaltung der Kulturlandschaft und dem Beitrag zur Versorgungssicherheit ist sie ein wichtiger Tourismusfaktor in Tirol. Die Krisen haben gerade von Tirols Bäuerinnen und Bauern viel abverlangt. Es hat sich aber gezeigt, dass wir mit der ökosozialen Agrarpolitik den richtigen Weg eingeschlagen haben und sich unsere kleinstrukturierte Landwirtschaft in Zeiten wie diesen bewährt. Die Krisenfestigkeit unserer Betriebe gilt es in Zukunft weiter auszubauen, nur so können wir Versorgungssicherheit gewährleisten.“

Landeshauptmann Anton Mattle würdigte den Einsatz der heimischen Bauernfamilien und sicherte gleichzeitig Unterstützung durch das Land Tirol zu. „Der Beitrag unserer Tiroler Bäuerinnen und Bauern ist unverzichtbar für die heimische Bevölkerung. In den Krisen unserer Zeit geben unsere Bauern Sicherheit und haben bewiesen, dass sie unsere Versorgung sichern. Damit das so bleibt werden wir weiterhin versuchen die Rahmenbedingungen auf allen Ebenen zu sichern. Die heimische Landwirtschaft ist nicht nur Garant für die Selbstversorgung mit Lebensmitteln, sondern sorgen unsere Bauern für die gepflegte Kulturlandschaft in Tirol“, so Mattle.

