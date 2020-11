Weltweit erste Hybrid-Weinverkostung

Am 23. November veranstaltete die Österreich Wein Marketing GmbH (ÖWM) in Moskau die erste „hybride“ Weinverkostung der Welt. Während die Besucher im Four Seasons Hotel knapp 200 österreichische Weine verkosteten, waren sie über ein Online-Tool live mit den Winzern in Österreich verbunden. Begeisterte Rückmeldungen bestätigen Österreichs Image als Pionier in der Weinwelt, berichtet die ÖWM.

Weine in Moskau, Winzer in Österreich

So sah die erste Hybrid-Weinverkostung aus: Unter Einhaltung aller Sicherheitsvorkehrungen verkosteten 160 Fachbesucher im Four Seasons Hotel 195 österreichische Weine. Parallel konnten sie über ein Online-Tool mit den 32 Winzern der präsentierten Weine in Österreich live in Kontakt treten – via Chat oder Videotelefonat. Zudem waren über das Tool weiterführende Informationen und eigens produzierte Kurzvideos zu jedem Weingut und seinen Weinen verfügbar. Jeder Besucher saß an einem eigenen Tisch und konnte beim Servicepersonal Wein-Flights in beliebiger Reihenfolge und eigenem Tempo bestellen.

„Seit März arbeiten wir mit Hochdruck an innovativen Verkostungsformaten, damit sich die internationalen Meinungsführer weiterhin ein Bild von unseren großartigen Weinen machen können“, erklärt ÖWM Geschäftsführer Chris Yorke. „Mit der Hybrid-Verkostung in Moskau konnten wir in Zusammenarbeit mit dem AußenwirtschaftsCenter nun einen echten Meilenstein im internationalen Weinmarketing setzen – das bestätigten auch die anwesenden Gäste.“ Aufgrund der positiven Erfahrungen und der anhaltenden unsicheren Lage in vielen Ländern wird die ÖWM das Konzept der hybriden Weinverkostungen 2021 nahtlos fortführen. Nächster Stopp: London. (E.Z.)

