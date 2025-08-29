Der Österreichische Weinbauverband hat anlässlich seiner heutigen Präsidiumssitzung das Positionspapier „Bäuerliche Weinbaubetriebe in Österreich sichern“ veröffentlicht. Er fordert wegen der schwierigen Situation der Branche vom zuständigen Bundesministerium schnelle und wirksame Maßnahmen.

„Der Weinbau ist nicht nur ein bedeutender Wirtschaftsfaktor, sondern auch ein wesentlicher Teil unserer Kultur, unserer Landschaft und unserer Identität“, betont Johannes Schmuckenschlager, Präsident des Österreichischen Weinbauverbands. „Wenn wir unsere kleinstrukturierten Betriebe nicht entschlossen unterstützen, riskieren wir, dieses wertvolle Erbe zu verlieren.“ Schmuckenschlager verweist auf die Herausforderungen: Rückläufiger Weinkonsum, rekordhohe Produktions- und Betriebsmittelkosten, fehlender Bürokratieabbau, zunehmender internationaler Wettbewerbsdruck, begrenzte Pflanzenschutzmöglichkeiten und steigende Preissensibilität der Märkte. „Unsere Winzerinnen und Winzer stehen vor einem enormen Spagat zwischen steigenden Produktionskosten und stagnierenden Marktpreisen“, so der Präsident. „Gleichzeitig wächst der administrative Druck – das ist für viele Betriebe schlicht nicht mehr machbar und auch nicht leistbar.“

Die vier zentralen Forderungen des Weinbauverbands

Bürokratie abbauen – bäuerliche Weinbaubetriebe erhalten

Überbordende Auflagen, Genehmigungsverfahren und Dokumentationspflichten setzen besonders kleinstrukturierte Betriebe unter Druck. Der Weinbauverband fordert verlässliche und langfristige Rahmenbedingungen sowie einen konsequenten Bürokratieabbau, damit die Winzerinnen und Winzer ihre unternehmerische Handlungsfähigkeit zurückgewinnen.

Neue Impulse für den Weinmarkt setzen

Angesichts der prekären Marktsituation braucht es verstärkte Vermarktungsmaßnahmen und flexible Finanzierungsinstrumente. Gefordert wird daher eine Intensivierung der Werbemaßnahmen der Österreich Wein Marketing GmbH (ÖWM) und eine rasche, unbürokratische Umschichtung von rund fünf Mio. Euro an nicht ausgeschöpften EU-Mitteln.

Europäische Erfolge national umsetzen

Die EU hat wichtige Maßnahmen beschlossen – von Förderprogrammen über die Entlastung des Rotweinmarktes bis hin zu klaren Regeln für alkoholfreie Weine. Der Weinbauverband drängt auf deren einfache, nachvollziehbare und unbürokratische Umsetzung in Österreich, um den Betrieben rasch spürbare Entlastung zu verschaffen.

Pflanzenschutz sichern – Ernten und Existenzen schützen

Laut Verband stockt die Zulassung dringend benötigter Pflanzenschutzmittel, praktikable Alternativen würden fehlen. Ohne wirksame Lösungen würden massive Ernteausfälle drohen. Gefordert wird daher die zügige Zulassung wirksamer Pflanzenschutzmittel.

Hier finden Sie das Positionspapier.

- Bildquellen - Weinflaschen mit Banderole: ÖWM Bernhard Schramm