Webinar „Naturnaher Waldbau – Erfahrungen und Erkenntnisse aus der Praxis“

Am 8. Juni von 19 – 21 Uhr, veranstaltet das ÖKL zusammen mit Experten der Forstwirtschaft und dem Verein „Naturw@ld Steiermark“ ein Webinar. Eingeladen sind aktive Waldbewirtschafter, sowie alle naturkundlich Interessierten.

Dem naturnahen Waldbau mit standortgerechten Baumarten, strukturierten Mischbeständen und einer hohen Biodiversität, kommt im Hinblick auf die Widerstandsfähigkeit des Waldes auch gegen Klimaextreme, eine besonders wichtige Rolle zu. Die Bedeutung der Pflanzung von Mischbaumarten, wie Eiben, Elsbeeren und Douglasien und deren Qualitätssicherung für den Wald der Zukunft wird im Webinar näher beleuchtet.

Im Rahmen eines Betriebsbesuches am Hof von Valentin Krenn in der Südoststeiermark ist der Kurzfilm „Wurzelnackte Pflanzung von Eiben, Elsbeeren und Douglasien“ entstanden, der beim Webinar erstmals präsentiert wird.

Weitere Programmpunkte des Webinars werden neben einem kurzen Überblick über die waldbaulichen Aktivitäten in der Südoststeiermark und den Aktivitäten des Vereines „Naturw@ld Steiermark, die Projektvorstellung des Bildungsprojektes „Wir schauen auf unsere Wälder“ ein kurzer Einblick in die zeitgemäße Jagd in Verbindung mit zeitgemäßem Waldbau, sein.

Das Programm finden sie unter https://wald.biodiversitaetsmonitoring.at/

Die Teilnahme ist kostenfrei!

Anmeldungen bis 7. Juni 2021 unter christiane.gupta@oekl.at oder 01-505 18 91 /18