VÖM: “Umsatzausfälle müssen abgegolten werden”

Die Forderung nach einer eindeutigen Herkunftskennzeichnung, nach Transparenz entlang der Lebensmittelkette oder die Weiterentwicklung der naturnahen Milchwirtschaft – insbesondere in Berg- und benachteiligten Gebieten – in der Gemeinsamen Europäischen Agrarpolitik (GAP) sind nur einige der Forderungen, die VÖM-Präsident Helmut Petschar und Geschäftsführer Josef Költringer am Freitag bei einem Pressegespräch stellten.

Nur so könne die Milchwirtschaft, als eine der Schlüsselbranchen im ländlichen Raum, in eine sichere Zukunft gehen, denn, so Petschar: “Das Jahr 2020 hat die heimische Milchwirtschaft vor große Herausforderungen gestellt, der zweite Lockdown mit der verlängerten Schließung der Gastronomie über die umsatzstarke Weihnachtszeit bringt neuerlich Umsatzausfälle, die nur durch verstärkte Anstrengungen und in Zusammenarbeit von Landwirten, Verarbeiter, Handel und Politik gut bewältigt werden können“.

Die Krise habe Umsatzausfälle, Mehrkosten und Marktverlagerungen gebracht. Vor allem im Westen würden die Milch verarbeitenden Betriebe und Molkereien enorm unter dem Ausfall von Gastronomie und Tourismus rechnen, die teilweise 30 bis 40 Prozent des jährlichen Umsatzes ausmachen, so Petschar. In mehreren Molkereien seien deshalb Mengensteuerungsmaßnahmen notwendig geworden. Petschar forderte daher eine Abgeltung es entsprechenden Umsatzverlust.