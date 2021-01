Vernunft & Fleiß wählen

Ein paar Tage noch bis Sonntag, dann ist die Landwirtschaftskammer-Wahl 2021 geschlagen. Der OÖ. Bauernbund steht für eine ehrliche, transparente, vor allem aber für eine zukunftsweisende Agrarpolitik, bei der das Wohl der Bäuerinnen und Bauern und nicht die Hetze und Falschmeldungen im Mittelpunkt stehen.

Ja, es stimmt – wir befinden uns alle in schwierigen Zeiten, dürfen aber dennoch den Kopf nicht in den Sand stecken und Trübsal blasen, sondern müssen entschlossen nach vorne in die Zukunft blicken.

Der Bauernbund hat für die bäuerlichen Familienbetriebe jedenfalls viel erreicht: GAP-Gelder gesichert, die Verschiebung der EU-Bio-Verordnung und Weideregelung, das Entlastungs- und Investitionspaket, die rückwirkende Senkung der Krankenversicherungs-Mindestbeitragsgrundlage, die öffentliche Bezuschussung (55%) des Agrarversicherungssystems, dazu Investitionsförderungen etc. Es ist auch nicht der Stil des Bauernbundes zu jammern, das können andere viel besser. Nein, es ist der Fleiß und die Vernunft, welche die Arbeit des Bauernbundes und seiner Funktionäre für die Bäuerinnen und Bauern auszeichnet.

Und genau diese Einstellung lebt auch unsere Präsidentin und Spitzenkandidatin Michaela Langer-Weninger. Der Fleiß und Einsatz können sich auch in den Ortsbauernausschüssen sehen lassen. Denn im Gegensatz zu manch anderen Fraktionen, bei denen teilweise mehr als ein Drittel der Ortsbauernausschussmandate in der vergangenen Periode nicht besetzt wurden, legen die BB-Funktionäre stets Verantwortung und Pflichtbewusstsein an den Tag. Wählen wir daher am 24. Jänner: Für unsere Höfe. Für unsere Heimat. – „OÖ Bauernbund – Team Langer-Weninger“!

