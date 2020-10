Strasser fordert AMA-Gütesiegel auf Brot- und Backwaren

Anlässlich des bevorstehende Tag des Brotes, der gleichzeitig auch Welternährungstag ist, drängt Bauernbund-Präsident Georg Strasser auf eine Wertsteigerung von Brot und Gebäck und fordert eine rasche Umsetzung des AMA-Gütesiegels auf Brot und Backwaren. „Es gibt noch kein Gütesiegel für Brot und Gebäck. Wir wollen den Mehrwert staatlich anerkannter Gütesiegel auch in diesem Bereich nutzen und einen respektvollen Umgang mit Lebensmitteln schaffen. Schließlich produzieren wir unser Brot nicht für die Tonne“, erklärt Strasser.

210.000 Tonnen Backwaren werden verschwendet

Während in Zeiten der Coronakrise weltweit wieder mehr Menschen an Hunger leiden, lande Jahr für Jahr ein Drittel der Lebensmittel in der Tonne, prangert der Bauernbund an. Am Beispiel von Brot und Gebäck werde das Ausmaß besonders sichtbar. Laut Schätzungen werden österreichweit 210.000 Tonnen entlang der Wertschöpfungskette verschwendet, der größte Teil davon (146.000 Tonnen) landen in den Mistkübeln privater Haushalte. „16 Kilogramm Brot und Gebäck verschwenden wir jährlich pro Kopf. Damit schaden wir nicht nur dem Klima, sondern kübeln auch wertvolle Lebensmittel. Unsere Bäuerinnen und Bauern bestellen den Acker nicht zum Spaß“, so Strasser.

Oft fehle es an Wertschätzung gegenüber hochqualitativen heimischen Lebensmitteln. Mit Schuld daran sei auch die Preispolitik der großen Handelsketten. Laufende Aktionsangebote, die es ermöglichen, dass Semmeln bereits um 15 Cent pro Stück verkauft werden, würden zu einem emotionalen Wertverlust führen, meint Strasser: „Diese Rabattschlachten gehen auf Kosten der Bauernfamilien und der Umwelt. Die Produktion von Semmeln benötigt wertvolle Ressourcen wie Boden, Wasser, Energie und nicht zuletzt auch menschliche Arbeitskraft.“ Das Problem sei, dass man als Konsument regionale Lebensmittel oft kaum erkenne. „Deshalb braucht es ein staatlich anerkanntes Qualitäts-Siegel, das die Herkunft und die Produktionsstandards klar nachvollziehbar macht”, betont der Bauernbund-Präsident.

