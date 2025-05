Mehr als 300 Bauernbündler aus allen Bundesländern trafen am Samstag in Wieselburg (NÖ) zusammen um ihr Präsidium zu wählen und den politischen Fahrplan für die kommenden Jahre festzuzurren. Vor Ort waren etwa Verteidigungsministerin Klaudia Tanner, VP-Klubobmann August Wöginger sowie Vertreter aus Kammern, Ländern und dem Nationalrat.

Schon bei der Begrüßung stellte Direktorin Corinna Weisl klar, wofür der Bauernbund steht: „Menschen, die für unsere Sache brennen und einander vertrauen. Genau das macht den Bauernbund aus, nach innen wie nach außen.“ „Wir stehen für Eigenverantwortung, für Gestaltungsfreiheit am eigenen Betrieb und für eine Landwirtschaft, die hochwertige Lebensmittel produziert und mitten in der Gesellschaft verwurzelt ist“, fügte Strasser hinzu.

Strasser fordert faires Einkommen

Bei seiner nunmehr zweiten Wiederwahl wurde Strasser mit 100 Prozent der Delegiertenstimmen in seiner Funktion wiedergewählt. „Mein besonderer Dank gilt unseren Bäuerinnen und Bauern. Ihr sorgt mit eurem täglichen Einsatz nicht nur für die sichere Versorgung mit hochwertigen Lebensmitteln, sondern auch für eine lebenswerte Kulturlandschaft in Österreich“, so der Präsident unmittelbar nach der Wahl. „Dafür erwarten wir keinen Applaus, sondern ein faires und angemessenes Einkommen – für alles, was wir das ganze Jahr hindurch leisten.“

Totschnig als neuer Vize

Ob des Wahlergebnisses sprach Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig von einem „klaren Signal für Kontinuität und Vertrauen.“ Er selbst wurde am Bauernrat erstmals zum Vizepräsidenten der VP-Teilorganisation gewählt. Oberösterreichs Agrarlandesrätin Michaela Langer-Weninger wurde, genauso wie LK-Österreich Präsident Josef Moosbrugger und Bundesbäuerin Irene Neumann-Hartberger, in der Funktion als Vizepräsident bestätigt. Schriftführerin des Österreichischen Bauernbundes bleibt Nationalratsabgeordnete Carina Reiter. Als Finanzreferent neu ins Präsidium aufgenommen wurde der Wiener LK-Chef Norbert Walter.

„Das heutige Wahlergebnis gibt Kraft für die nächsten Jahre“, betonte Direktorin Weisl. Präsident Strasser dazu: „Wir bleiben politische Heimat für alle, die gestalten wollen: am Hof, in der Gemeinde, in der Kammer, im Land und Parlament.“

