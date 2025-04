EVP-Bauernbund als starke Stimme

Der NÖ Bauernbund spricht sich für die Gründung eines „Europäischen Bauernbundes“ innerhalb der Europäischen Volkspartei (EVP) aus. Nach Gesprächen mit EVP-Obmann Manfred Weber erfährt der Vorstoß „breite Unterstützung innerhalb der EVP-Familie“, sagt NÖ Bauernbund-Direktor Paul Nemecek. Er arbeitet seit mehreren Jahren intensiv an diesem Projekt. Ein Europäischer Bauernbund böte „die einzigartige Chance, die Stimme der bäuerlichen Bevölkerung auf europäischer Ebene zu bündeln und ihre Anliegen wirksam zu vertreten“.

Auch Alexander Bernhuber, Bauernbündler im EU-Parlament, sieht in der Initiative „ein starkes Signal. Wenn zehn Millionen landwirtschaftliche Betriebe in der EU eine gemeinsame Stimme erhalten, wird diese auch gehört.“ Am besten aufgehoben wären bäuerliche Themen „in der Familie der EVP. Nur dort gibt es das nötige Verständnis und die fachliche Expertise.“

Die europäische Dachorganisation soll dem Bauernbund helfen, seine Forderungen noch effektiver durchzusetzen. Nach intensiven Gespräche mit Bauernvertretern aus ganz Europa zeigen sich Nemecek und Bernhuber zuversichtlich, eine neue europäische Dachorganisation des Bauernbundes zu etablieren.

