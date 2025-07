Sie sind beliebter denn je

Am Wochenende starteten auch die Schülerinnen und Schüler in den westlichen Bundesländern in die wohlverdienten Sommerferien – bereits eine Woche zuvor gab es im Osten die Jahreszeugnisse. Damit ist auch traditionell der Start in die Hauptreisezeit verbunden. Laut Statistik Austria unternehmen trotz schwächelnder Wirtschaft rund drei Viertel aller Österreicher eine Urlaubsreise, knapp die Hälfte davon verbringt ihre freien Tage im eigenen Land. Und dabei ist ein spannender Trend zu bemerken: Immer öfter wollen Erholungsuchende, insbesondere Familien, ihren Urlaub am Bauernhof verbringen. Dabei stehen einerseits der hohe Unterhaltungswert für die Jüngsten und andererseits ein nachhaltiges Urlaubserlebnis im Vordergrund. Tausende Bauernhöfe in Österreich öffnen durch diesen Betriebszweig ihre Türen für Gäste und bieten alles, was es für einen erfüllten Urlaub braucht. Von Baby- und Kinderbauernhöfen über Bio-Bauernhöfe bis zu Reiter- und Vitalhöfen reicht das Angebot. Zudem gibt es eine große Auswahl an Almhütten und Winzerhöfen.

Diese Gästebeherbergung ist für die Betriebe von zentraler Bedeutung. Sie sichert den Fortbestand von rund einem Drittel der Betriebe und macht mehr als ein Drittel ihres Einkommens aus. Sie haben aber auch eine wichtige Vermittlungsfunktion. Hier bekommen Kinder und Erwachsene, die zum großen Teil in Städten zu Hause sind, Einblicke in das bäuerliche Leben und Arbeiten von heute. Dieser Betriebszweig kann für interessierte Bäuerinnen und Bauern eine spannende Alternative für die Zukunft am Hof sein.

karlheinz.lind@neuesland.at