Eine im Herbst durchgeführte Befragung im Zuge der rollierenden Agrarmarktanalyse (RollAMA) der AMA-Marketing liefert spannende Einblicke in das Konsumverhalten der Österreicher in der Gastronomie. 1.700 Personen wurden befragt, beinahe zwei Drittel von ihnen gaben an, einmal pro Monat oder öfter ein Gasthaus mit traditioneller lokaler Küche zu besuchen. Damit bleibt das klassische Wirtshaus laut RollAMA Spitzenreiter vor Schnellimbisslokalen, Kantinen oder Heurigen. Urlaube und Ausflüge sind für mehr als drei Viertel der Befragten die wichtigsten Anlässe für eine Einkehr.

Österreicher bevorzugen heimische Kost

Mehr als 70 Prozent der Teilnehmer verlassen sich bei der Auswahl ihres Lokals zumindest teilweise auf das Internet. Auch Gastronomen, die „regionale Spezialitäten“ anbieten, stehen hoch im Kurs. Gut die Hälfte der Konsumenten präferiert demnach solche Lokale. Ähnlich groß ist auch der Anteil jener, die auf traditionelle Betriebe setzen.

Service und Hygiene haben größte Bedeutung

Etwa 30 Prozent nannten die Verwendung von regionalen oder österreichischen Rohstoffen „sehr wichtig“, weiteren 40 Prozent sind sie zumindest „wichtig“. Für die Hälfte der Gasthausbesucher sind Gerichte aus „rein frischen Zutaten“ außerdem entscheidend für die Lokalwahl. Noch wichtiger scheint beim Wirten aber die Betreuung durch das Servicepersonal zu sein. Satte 92 Prozent erachten gutes Service als essenziell. Hygiene und Sauberkeit im Restaurant ist mit gut 99 Prozent Zustimmung überhaupt Spitzenreiter unter den Entscheidungskriterien.

Bei Eiern und Gemüse wird genau hingeschaut

Was die Herkunft der Lebensmittel in der Gastronomie betrifft, wird diese vor allem bei Eiern, Gemüse, Erdäpfeln und Brot beachtet. Bei Fleisch, insbesondere Putenfleisch, schenkt man dieser weniger Beachtung, wiewohl dennoch immerhin 62 Prozent der Befragten sie als wichtig erachten. Inwieweit Gasthausbesucher das ohne durchgehende Herkunftskennzeichnung in der Gastronomie überhaupt feststellen können, sei dahingestellt. AMA-Marketing-Geschäftsführerin Christina Mutenthaler-Sipek hat diesbezüglich aber einen Tipp parat: „Achten Sie beim Restaurantbesuch auf das Gütesiegel ‚AMA Genuss Region‘ und Sie können sicher sein, dass die Speisen mit frischen und regionalen Zutaten zubereitet werden.“

- Bildquellen - Bestellung im Restaurant: Victority - stock.adobe.com