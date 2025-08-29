Der Blick auf die namhaften Notierungen wie Deutschland (+/-0) zeigt dominierende Stabilität, minimale Korrekturen wie z. B. in Frankreich oder Spanien tendieren aber abwärts. Das EU-weite Marktgefüge befindet sich momentan in einer Umstellungsphase. Schulferien und Urlaube gehen überall zu Ende, selbiges gilt für die Grillsaison. In den Verbrauchermärkten ist die Sortimentumstellung im Gange, weg von den Grillprodukten und hin zu Ganzjahresartikeln.

Auch in Österreich bleibt es bei der bedarfsdeckenden Versorgungslage. Routinemäßige Wochenschlachtungen liegen bei ca. 88.000 Stück mit einem seit drei Wochen stabilen, durchschnittlichen Schlachtgewicht von 98,2 kg. Der Geschäftsverlauf entlang der Wertschöpfungskette zeigt sich ruhig und unaufgeregt. Einziger Aufreger in der heimischen Fleischwirtschaft sind primär zunehmende Schleuderangebote von internationalen Mitbewerbern. Plakatives Beispiel dafür sind momentan Karreestücke aus Spanien, die im Gastro-Großhandel zu Preisen angeboten werden, die weit unter der Gürtellinie liegen. Das Angebot an der Ö-Börse entsprach dem Kaufinteresse, was in der Konsequenz zu einer einvernehmlichen Festlegung auf Vorwochenniveau führte.