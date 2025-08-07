Die relevanten Bestimmungsfaktoren der Marktverläufe zeigen anhaltend keine nennenswerten Veränderungen. So halten sich bei Angebot und Nachfrage auf dem Lebend- und Fleischmarkt die Waage. Leichte preisliche Veränderungen vermelden die Mittelmeerländer. Während Italien von niedrigem Niveau ausgehend leicht zulegen kann, verliert die Notierung von EU-Preisführer Spanien bereits zum dritten Mal.

In Österreich liegen seit Wochen Angebot und Nachfrage auf gleichem Niveau. Demnach fließen Schlachtpartien termingerecht ab. Der Blick auf das wieder leicht auf 98,5 kg gestiegene durchschnittliche Schlachtgewicht zeigt, dass die unüblich kühle Witterung der letzten Wochen das Schweinewachstum – im Gegensatz zu Vorjahren – begünstigte. An der Ö-Börse konnte trotz bevorstehender Feiertagswoche das Angebot vollständig disponiert werden. Konsequenz: unveränderte Notierung.