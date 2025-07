Im ruhigen Fahrwasser bewegen sich weiterhin die Märkte. Unterdurchschnittliche Mengen

beim Angebot entsprechen der unterdurchschnittlichen Nachfrage, ein saisontypisches

Szenario. Eher untypisch zeigen sich die Märkte in den Mittelmeerländern. Nur Italien scheint vom Urlauberstrom etwas zu profitieren, während Spanien Mühe hat, das Preisniveau zu halten. Letzteres hingegen ist primär den schwierigen Marktverhältnissen am asiatischen Markt geschuldet.

Auch in Österreich bewegt sich der Warenstrom druck- und zuglos durch die

Wertschöpfungsstufen. Wochenschlachtmengen von ca. 81.000 Stück reichen zurzeit

problemlos aus zur Bedarfsdeckung am Fleischmarkt. „Macht nichts, so können wir

problemlos einen Teil der Mannschaft auf Urlaub schicken“, so der Kommentar eines

Verarbeiters. Vor diesem Hintergrund konnte das schlachtreife Angebot an der Ö-Börse

unaufgeregt disponiert werden, was in der Konsequenz zu einer weiteren unveränderten

Fixierung der Notierung führte.