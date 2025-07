Während die unterdurchschnittlichen Schlachtzahlen einem saisontypischen Verlauf entsprechen, gibt das unterdurchschnittliche Fleischgeschäft nach wie vor Rätsel auf. Selbst die um diese Jahreszeit tourismusbedingt florierenden Märkte in den Mittelmeerländern hadern mit der fehlenden Dynamik beim Fleischabsatz Richtung Gastronomie und Handel. An Erzeugerpreisdruck in Spanien während des Hochsommers kann sich beispielsweise niemand erinnern.

In Österreich liegen Angebot und Nachfrage am Lebendmarkt auf gleichem Niveau. Je nach Absatzrichtung, Export oder Inland beziehungsweise Lebensmitteleinzelhandel oder Fleischindustrie, ist das Interesse an Schweinefleisch aber unterschiedlich hoch. Speziell exportorientierte Unternehmen mit Schwerpunkt Asien beklagen nach wie vor das Preisniveau der Mitbewerber aus Nord- und Südamerika. Trotzdem konnte das überschaubare Angebot an der Ö-Börse rasch und reibungslos disponiert werden, was in der Konsequenz zu einer einvernehmlich unveränderten Fixierung auf Vorwochenniveau führte.