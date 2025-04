Das Ostergeschäft ist gelaufen und EU-weit stehen zwei verkürzte Schlachtwochen vor der Tür. Vor diesem Hintergrund hat sich das Interesse an Schlachtschweinen etwas entspannt und das schlachtreife Angebot reicht allerorts, um die Bedienung der verfügbaren Schlachtaktivitäten zu erfüllen. Auch in der Vergangenheit legte die Erzeugerpreisentwicklung immer wieder vor und nach Ostern eine Verschnaufpause ein. In Deutschland (+/-0) rechnet man erst wieder mit der nächsten Phase an grillfreundlichem Wetter mit neuen Impulsen.

Wochenschlachtungen rückläufig

In Österreich tendieren seit April die Wochenschlachtungen leicht abwärts auf aktuell 88.000 Stück. Auch die Schlachtgewichte bei aktuell 99,3 kg verlieren leicht. Zusammen reicht es aber aus, den Bedarf der Fleischwirtschaft zu decken. Vor diesem Hintergrund wurde an der Ö-Börse die Notierung auf Vorwochenniveau erneuert. Die gute Botschaft für Land- und Fleischwirtschaft zu Ostern kommt jedenfalls aus der Slowakei und Ungarn. Seit Anfang April wurden keine weiteren MKS-Fälle mehr bestätigt. Bleibt zu hoffen, dass das so bleibt.

Preise KW 16-17/’25 (Marktbericht vom 16. April 2025):

Mastschweine-Notierungspreis: EUR 2,05 (=)

Berechnungsbasis: EUR 1,95

Zuchten-Notierungspreis: EUR 1,11 (=)

Berechnungsbasis: EUR 1,01