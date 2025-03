Keine wesentlichen Veränderungen zeigen sich auf den Märkten quer durch die EU. Die MKS-bedingte Drittlandexportsperre Deutschlands blockiert anhaltend eine positive Preisentwicklung in Deutschland und darüber hinaus. Saisontypische Impulse tragen aber zur Entspannung bei, demnach haben sich Angebot und Nachfrage am deutschen Schlachtschweinemarkt wieder angeglichen. Frühlingshafte Impulse zeigen sich am deutlichsten in Spanien, wo seit Wochen die Erzeugerpreise aufwärts tendieren.

Zügige Abnahme aller schlachtreifen Schweine

In Österreich hat sich die Wochenschlachtung auf der Linie von 90.000 Stück eingependelt. Kein Schwein bleibt demnach länger als vom Mäster gewünscht im Stall. Der Wunsch nach vorgezogener Abholung seitens der Schlachtbranche wird zunehmend lauter vorgetragen. Gleichzeitig mokiert die Fleischwirtschaft in der zu Ende gehenden Woche einen regelrechten Durchhänger beim Frischfleischgeschäft. Allerdings ist diese Situation nicht untypisch, Faschingsfinale und Aschermittwoch sind erfahrungsgemäß dem Fleischabsatz nicht zuträglich. Vor diesem Hintergrund wurde an der Ö-Börse eine Fixierung auf Vorwochenniveau festgelegt.

Preise KW 10-11/’25 (Marktbericht vom 06. März 2025):

Mastschweine-Notierungspreis: EUR 1,86 (=)

Berechnungsbasis: EUR 1,76

Zuchten-Notierungspreis: EUR 1,03 (=)

Berechnungsbasis: EUR 0,93