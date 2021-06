Schmiedtbauers Europablick

EU-Uunterstützung/Coronakrise



Am Montag, 31.05., hat die EU-Kommission im Rahmen von REACT-EU insgesamt 6 Mio. Euro für Österreich bewilligt, um bei der Bekämpfung der Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie und der Vorbereitung auf die Erholung zu helfen. Mit diesen zusätzlichen Mitteln werden in Österreich rund 45.000 bedürftige Kinder unterstützt: Zu Beginn des Schuljahres 2021-2022 erhalten die Kinder Schulsachen wie Schultaschen, Federpenal, Schreib- und Malsets. Seit 2015 hat das Österreichische Rote Kreuz bereits mehr als 250.000 dieser Pakete verteilt.

Wiederaufbaufonds

Der Wiederaufbaufonds mit 750 Milliarden Euro Hilfsgeldern ist am Dienstag, 01.06., offiziell gestartet. Alle 27 EU-Mitgliedstaaten haben enorme Verantwortung und Solidarität bewiesen und die formellen Bewilligungen für ihre nationalen Aufbaupläne erteilt. Jetzt kann die EU-Kommission Anleihen für die Auszahlung der Gelder an den Kapitalmärkten beantragen – in diesem Jahr noch in einer Höhe von etwa 80 Milliarden Euro. Mit den dringend benötigten Geldern werden die sozialen und wirtschaftlichen Folgen der COVID-19-Pandemie abgefedert und unsere Regionen gestärkt. Gefördert werden sollen vor allem der digitale Wandel, bessere Chancen für die kommenden Generationen und auch eine klimafreundlichere EU. Das stellen die strikten Kriterien für die Auszahlung der EU-Gelder sicher – mindestens 37% sind für den Klimaschutz, 20% für die Digitalisierung vorgesehen.

