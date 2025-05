Wie die RAGT-Gruppe kürzlich mitteilte, ist die Übernahme der Deleplanque-Gruppe abgeschlossen. Bereits im September des Vorjahres hat der europäische Marktführer für Eiweißpflanzen- und Getreidesaatgut die Öffentlichkeit informiert, dass sie die traditionsreiche Unternehmensgruppe bei RAGT integrieren werden. Nun liegen alle behördlichen Genehmigungen vor. Damit erweitert der bisher auf Mais, Sorghum, Getreide, Ölsaaten, Eiweiß- und Futterpflanzen spezialisierte Konzern sein Produktportfolio deutlich. Mit dem Kauf von Delepanque gehen nämlich auch renommierte Marken wie Strube und Van Waveren in den Besitz von RAGT über. Der Weltmarktführer für Sommergerstensaatgut kann somit ab sofort auch in den Bereichen Zuckerrüben, Erbsen, Bohnen und Zuckermais Lösungen für die Landwirtschaft anbieten.

Nun sei man in weiteren Bereichen ein Schlüsselakteur, durch Strube rangiere Rübensaatgut nun mit einem Schlag unter den Top drei des unternehmenseigenen Saatgutsortiments. Über die Höhe des Kaufpreises wurde Stillschweigen vereinbart. Eigenen Angaben zufolge erzielte RAGT mit seiner Präsenz in mehr als 50 Ländern weltweit zuletzt einen Umsatz von 700 Mio. Euro. In der zweiten Jahreshälfte will man bereits erste Ergebnisse des nun anstehenden Integrationsprozesses präsentieren.

- Bildquellen - Rübensaat: agrarfoto.com