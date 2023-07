RZO: Saisonal kleineres Angebot sehr gut vermarktet

Bei der heutigen Versteigerung konnte das saisonal kleinere Angebot wiederum zu sehr guten Preisen verkauft werden. Vor allem die aufgetriebenen Zuchtstiere und die Kühe in Milch überzeugten durch ihre Qualität und erzielten dadurch auch sehr ansprechende Preise.

Bei den Zuchtstieren bestätigt sich die Nachfrage nach gut typisierten Stieren für den Natursprung. Der Stier mit der Stand-Nr. 6, ein reinerbig hornloser Ingmar-Sohn wurde von einem Züchter aus Tirol zum Preis von € 3.360,- angekauft. Die OÖ Besamungsstation kaufte die Stand-Nr. 8, einen IQ-Sohn zum Preis von € 4.100,- an. Insgesamt konnte ein Durchschnittspreis von € 2.438,- erreicht werden.

Die Kühe in Milch konnten restlos verkauft werden. Der Durchschnittspreis lag bei € 2.244,-. Den Höchstpreis erzielte eine Herakles-Tochter vom Betrieb Eiersebner. Diese sehr leistungsbereite Kuh ging in den Bezirk Rohrbach.

Saisonal bedingt war das Angebot bei den trächtigen Kalbinnen kleiner. Der Preis für die kleinträchtigen Kalbinnen lag im Durchschnitt bei sehr guten € 2.428,-. Diese Kalbinnen wurden von den Firmen Klinger, Schalk und Genetik Austria für den Export in die Türkei angekauft.

Nach derzeitigem Stand bleibt die sehr gute Nachfragesituation für trächtige Kalbinnen weiterhin bestehen. Der RZO empfiehlt erneut, Kalbinnen für die Versteigerungen und den Ab-Hof-Export anzumelden und damit die guten Preise zu nutzen.

Die sehr guten Preise bei den männlichen Fleckviehkälbern sind nach wie vor gültig: € 5,89 netto/kg bei einem Durchschnittsgewicht von 105 kg. Auch die Spitzenpreise konnten sich bei € 6,90 netto halten. Sensationell verlief der Absatz der weiblichen Nutzkälber: € 4,96 netto/kg bei einem Durchschnittsgewicht von 100 kg.

Bei den weiblichen Zuchtkälbern konnte das gute Niveau der letzten Versteigerung wieder übertroffen werden. Der Durchschnittspreis lag bei € 634,–. Die Nachfrage wurde belebt durch den Ankauf einer größeren Stückzahl durch die Fa. Wiestrading.

Anmeldungen für den Verkauf gerne über die Vermarktungsplattform unter www.rzo.at oder direkt im Büro bei Fr. Kastler und Hr. Wiesinger – Telefon: 050 6902-4658 oder -4655.

Die nächsten Zuchtrinder- und Kälberversteigerungen des RZO finden am Mittwoch, 9. August 2023 in Freistadt und am Donnerstag, 24. August 2023 in Wels statt. Die nächste Nutzkälberversteigerung in Freistadt ist am Mittwoch, 26. Juli 2023. In Maria Neustift wird am Donnerstag, 17. August der vierte Einstellermarkt dieses Jahres abgehalten.

Download: Pressebericht 331 Vstg[1]