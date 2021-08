RZO: Gute Preise für Kühe trotz Erntewetter

285. Zuchtrinder- und Kälberversteigerung in Freistadt am 11. August 2021

Aufgrund der Erntesituation wurde erwartet, dass sich der Absatz bei dieser Versteigerung schwierig gestalten wird. Wider Erwarten waren doch viele private Käufer und vier Firmen anwesend, die bei fast allen Kategorien für einen restlosen Verkauf sorgten. Nur bei den Jungstieren wurden vom Angebot prozentuell gesehen weniger verkauft wie üblich.

Sehr erfreulich war auch, dass viele Kinder der Einladung zur Versteigerung mit ihren Eltern und Großeltern gefolgt sind und das zugesagte Bauernhof-Eis genossen haben. Der RZO freut sich, wenn auch im nächsten Jahr wieder so viele Kinder in Freistadt begrüßt werden können.

Die OÖ. Besamungsstation erwarb die St.Nr. 2, einen hornlosen Malaga-Sohn von der Züchterfamilie Pirklbauer aus Waldburg, der aufgrund der gestrigen Zuchtwertschätzung einen GZW von 135 vorzuweisen hat.

Bei den Natursprungstieren war die Nachfrage sehr unterschiedlich. Einzelne Stiere erzielten Spitzenpreise, ein Teil der Stiere fand leider keinen Käufer.

Die Kühe in Milch waren in der Qualität sehr ansprechend. Die Kühe der Klasse A erzielten durchschnittlich über € 2.000,-. Das Angebot mit gut 30 Kühen war erfreulich und sollte in Zukunft noch ausgebaut werden.

Bei den höherträchtigen FL-Kalbinnen erzielten nur qualitativ ansprechende Tiere gute Erlöse. Kalbinnen mit Schwächen bzw. aus dem Exportbestand waren nur sehr mäßig nachgefragt. Trotzdem gelang ein restloser Verkauf der angebotenen Tiere.

Gleiches war bei den kleinträchtigen Kalbinnen, die vorwiegend von den anwesenden Firmen erworben wurden. Auch hier gab es praktisch die gleiche Preisspanne und die gleiche Absatzsituation.

Die gleichzeitig durchgeführte Zucht- und Nutzkälberversteigerung brachte bei den weiblichen Zuchtkälbern ein erfreuliches Ergebnis. Bei den Nutzkälbern war – wie auch bei anderen Märkten – jahreszeitlich bedingt die Preisbildung schwächer. Trotzdem wurden bis auf ein Zuchtkalb alle Kälber verkauft und man kann in Summe gesehen diesen Sommermarkt als gelungen betrachten.

Die nächsten Zuchtrinder- und Kälberversteigerungen des RZO finden am Donnerstag, 2. September 2021 in Wels und am Mittwoch, 15. September 2021 in Freistadt statt.

Die nächste Nutzkälberversteigerung in Freistadt ist am Mittwoch, 1. September 2021.

In Maria Neustift wird am Donnerstag, 19. August 2021 der vierte Einstellermarkt dieses Jahres abgehalten.

Download:Pressebericht 285 Vstg