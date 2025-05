Das 2022 beschlossene Ende für Vollspaltenböden in Schweineställen, ursprünglich mit einer Übergangsfrist bis 2039 vereinbart, was jedoch wenig später vom Verfassungsgerichtshof (VfGH) als zu lang kippt wurde, kommt nun endgültig Mitte 2034.

Darauf haben sich die Vertreter der neuen Dreierkoalitionsregierung aus ÖVP, SPÖ und Neos jetzt geeinigt. Und das wenige Tage vor Torschluss. Ohne die bis Juni dieses Jahres vom VfGH verlangte Gesetzesreparatur wäre das Verbot bereits in dreieinhalb Wochen in Kraft getreten.

Stroh nicht verpflichtend

Die lange auf die lange Bank geschobene Novellierung des Tierschutzgesetzes kommt für viele der rund 24.000 Schweinehalter in Österreich gerade noch rechtzeitig. Zudem erhalten Betrieb, die ab 2018 noch in einen Stall mit Vollspaltenböden errichtet haben, für die Adaptierung ihrer Ställe 16 Jahre Zeit. Ab 2029 gelten zudem weitere Tierwohl-Auflagen wie geringere Besatzdichten (0,8 statt 0,7 Quadratmeter Platz pro schlachtreifem, also ausgewachsenem Mastschwein) oder Beschäftigungsmaterial in den Schweinebuchten. Nicht verpflichtend ist weiterhin die Einstreu von Stroh. Die SPÖ wollte kürzere Fristen, die Bauernvertreter der ÖVP lehnten solche vor allem aus Gründen der Wirtschaftlichkeit der Produktion im Vergleich zur international industrialisierten Schweinemast, weit entfernt von Österreichs bisherigen Standards, ab.

Beschluss nächste Woche

Am Freitag soll die Novelle im Parlament den Gesundheitsausschuss passieren, nächste Woche das Plenum des Nationalrats. Tierschützervereine wie Vier Pfoten oder der VGT üben weiterhin Kritik an den Haltungsstandards von Schweinen in Österreich. ÖVP-Agrarsprecher und Bauernbund-Präsident Georg Strasser kontert: “Die heimische Schweinehaltung ist bereit zur Weiterentwicklung. Unsere Bäuerinnen und Bauern stellen sich neuen Anforderungen – vorausgesetzt, es gibt verlässliche Rahmenbedingungen.” Der vorliegende Gesetzesentwurf wurde demnach “unter Einbeziehung der gesamten Branche” erarbeitet. “Er schafft Planungssicherheit für die Betriebe und ermöglicht eine Weiterentwicklung der Branche”, so Strasser. Weitere gesetzliche Änderungen zur Haltungsform sind dem Vernehmen nach in den nächsten Jahren nämlich nicht geplant.

Trotzdem nimmt der Bauernbündler die gesamte Gesellschaft in die Pflicht: “Wer mehr Tierwohl fordert, muss auch bereit sein, heimisches Fleisch bewusst zu kaufen.” Tierwohl sei “keine Einbahnstraße” sondern ein Fall für die gesamte Wertschöpfungskette, vom Handel bis zu den Konsumenten. “Nur wenn Wertschätzung und Nachfrage zusammenkommen, kann echte Weiterentwicklung gelingen”, ist der VP-Agrarsprecher überzeugt.

- Bildquellen - Schwein auf Spalten: agrarfoto.com