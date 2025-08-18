Rindermarkt KW 34/’25: Rindfleischmarkt weiterhin stabil

EU-weit stabilisiert sich das Preisniveau. In Deutschland ist nach den deutlichen Rückgängen in den Vorwochen der Schlachtrindermarkt preislich inzwischen stabiler geworden. Dabei machen sich die überschaubaren Mengen im Jungstierbereich, die durch die laufenden Erntearbeiten zusätzlich leicht rückläufig sind, bemerkbar. Damit dürfte sich das Preisniveau in der laufenden Woche unverändert gestalten. Auch bei Schlachtkühen präsentiert sich der Markt insgesamt etwas ausgeglichener.

Preise Jungtiere stabil, Schlachtkühe leicht schwächer

In Österreich ist das Angebot bei Jungstieren, welches in den letzten drei Wochen doch wesentlich über den Vorjahresmengen war, rückläufig und entspricht in etwa der Nachfrage seitens des Marktes. Ein Auslaufen der Urlaubshochsaison kann sich hier ebenfalls stabilisierend auf die Preissituation auswirken. Somit tendieren die Preise in der aktuellen Woche stabil.

Bei den Schlachtkühen ist das Angebot auch etwas niedriger wie in den letzten Wochen. Grundsätzlich hat sich die Absatzsituation nicht wesentlich geändert. Die Nachfrage ist saisonal ruhiger und die Exportsituation vor allem Richtung Deutschland und Holland hat sich nach wie vor nicht gebessert. Dennoch waren die Preisrückgänge in Österreich auf einem niedrigeren Niveau als beispielsweise in Deutschland. Die Preisempfehlung bleibt grundsätzlich unverändert zu Vorwoche, wobei es regional noch zu leichten Abschlägen kommen kann. Schlachtkälber notieren in der laufenden Woche nach oben.

Preiserwartungen KW 34/’25 (18. August bis 24. August)

(Die angegebenen Basispreise sind Bauernauszahlungspreise in Euro/kg, exkl. MwSt., ohne Berücksichtigung von Qualitäts- und Mengenzuschlägen!)

Jungstier HK R2/3 /

Kalbin HK R2/3 6,02 ( = )

Kuh HK R2/3 /

Schlachtkälber HK R2/3 8,95 ( +0,20 )