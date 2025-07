Rindermarkt KW 31/’25: Schlachtkühe bleiben gefragt

Die Marktentwicklung gestaltet sich in den europäischen Ländern aktuell etwas differenziert. In Deutschland wird von einem überwiegend überschaubaren Schlachtrinderangebot berichtet. Dennoch tendieren die Preise in allen Rinderkategorien etwas rückläufig, bedingt durch die ruhigere Nachfrage (Urlaubszeit mit teilweise reduzierten Aktivitäten in Schlacht- und Zerlegebetrieben).

Preise in allen Kategorien stabil

In Österreich ist eine ähnliche Marktsituation wie in den Vorwochen gegeben. Das Rindfleischgeschäft im Lebensmitteleinzelhandel ist auch hierzulande saisonbedingt verhaltener. Bei Jungstieren deckt ein durchschnittliches Angebot im Wesentlichen die Nachfrage. Die Jungstierpreise sind unverändert, wobei nicht mit allen Marktteilnehmern eine Einigung erzielt werden konnte.

Am Schlachtkuhmarkt ist weiterhin ein sehr gute Nachfrage gegeben, wobei sich die Marktentwicklung in den Kuhfleischexportländern derzeit etwas differenziert zeigt. Die Preise für Schlachtkühe sind unverändert. Im Trend der Jungstier- und Schlachtkuhpreise sind die Kalbinnenpreise ebenfalls stabil.

Bei den Schlachtkälbern sind nach den Preisanhebungen der vergangenen Woche die Preise auf unverändertem Niveau.

Preiserwartungen KW 31/’25 (28. Juli bis 03. August)

(Die angegebenen Basispreise sind Bauernauszahlungspreise in Euro/kg, exkl. MwSt., ohne Berücksichtigung von Qualitäts- und Mengenzuschlägen!)

Jungstier HK R2/3 /

Kalbin HK R2/3 6,02 ( = )

Kuh HK R2/3 /

Schlachtkälber HK R2/3 8,45 ( = )