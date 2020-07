Rindermarkt KW 31/2020: Sommerlich verhaltenes Angebot

Im Handel mit Schlachtrindern steht ein geringes Angebot einer leicht verbesserten Nachfrage seitens der Schlachtbetriebe gegenüber. Vor allem in Deutschland gehen die verfügbaren Stückzahlen im Vergleich zur Vorwoche zurück. Sowohl bei Jungstieren als auch bei Schlachtkühen steigen die Preise leicht an.

In Österreich ist das Angebot an Jungstieren, auch aufgrund bevorstehender Erntearbeiten, etwas rückläufig, die Nachfrage entwickelt sich etwas reger als in den letzten Wochen. Die Preise bleiben stabil.

Bei Schlachtkühen ist das Angebot nochmals etwas rückläufig, bei einer für die Jahreszeit normalen Nachfrage. Die Preise tendieren leicht nach oben. Bei Schlachtkälbern bleiben die Preise stabil.

Preiserwartungen für die Woche 31/2020 – 27. Juli bis 2. August



(Die angegebenen Basispreise sind Bauernauszahlungspreise in Euro/kg, exkl. MwSt., ohne Berücksichtigung von Qualitäts- und Mengenzuschlägen!)

Jungstier HK R2/3 3,20 (=)

Kalbin HK R2/3 2,98 (=)

Kuh HK R2/3 2,23 (+0,03)

Schlachtkälber HK R2/3 5,25 (=)

Werner Habermann, Arge Rind