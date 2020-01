Rindermarkt KW 3/2020: Angebot an Schlachtrindern unterschiedlich

Zu Beginn der 2. vollen Schlachtwoche des neuen Jahres fällt das Angebot an Schlachtrindern unterschiedlich aus. Vor allem in Deutschland sind die Stückzahlen an Jungstieren ausreichend um den Bedarf zu decken. Die Preise sind leicht rückläufig.

Die Menge an Schlachtkühen bleibt im Verhältnis zur Nachfrage knapp, die Erzeugerpreise erhöhen sich moderat

In Österreich ist das Angebot bei Jungstieren für die Nachfrage ausreichend, bei Programmstieren ist die Nachfrage leicht rückläufig. Der Basispreis ist stabil, die Qualitätszuschläge gehen leicht zurück.

Bei Schlachtkühen ist das Angebot rückläufig bei einer sehr guten Nachfrage, die Preise tendieren nach oben. Die Preise für Schlachtkälber sind stabil.

Preiserwartungen netto für Woche 03/2020 13. – 19. Jänner 2020)

(Die angegebenen Basispreise sind Bauernauszahlungspreise ohne Berücksichtigung von Qualitäts- und Mengenzuschlägen!)

Jungstier HK R2/3 € 3,49 (=)

Kalbin HK R2/3 € 3,00 (=)

Kuh HK R2/3 € 2,18 (+0,05)

Schlachtkälber HK R2/3 € 6,15 (=)

Werner Habermann, Arge Rind