Rindermarkt KW 27/’25: Rindfleischmarkt: stabile Preise trotz Hitze

In Europa herrschen derzeit sehr stabile Marktverhältnisse. Allerdings dürfte sich die anhaltende Hitzeperiode etwas auf den Rindfleischkonsum auswirken. In Deutschland zeigt sich der Markt mit Beginn des neuen Wirtschaftsjahres etwas ausgeglichener als in den vergangenen Wochen. Das Angebot im Jungstierbereich nimmt derzeit leicht zu, kann jedoch problemlos vermarktet werden. Die Preise bleiben stabil. Ähnliches gilt für Schlachtkühe – Angebot und Nachfrage sind hier im Gleichgewicht.

In Österreich stellt sich die Situation ähnlich wie in den Vorwochen dar. Im Jungstierbereich steht ein stabiles Angebot einer leicht rückläufigen Inlandsnachfrage gegenüber – bedingt durch den Ferienbeginn im Osten des Landes sowie einem witterungsbedingten Rückgang im Lebensmitteleinzelhandel. Dennoch können die Schlachtstiere weiterhin problemlos abgesetzt werden. Die Preise bleiben stabil.

Im weiblichen Bereich herrscht nach wie vor eine leichte Unterversorgung. Die Exportkontingente in Richtung Schweiz bewegen sich weiterhin auf hohem Niveau. Infolgedessen ist der Kuhpreis erneut leicht steigend, ebenso wie die Preise im Bereich der Schlachtkalbinnen. Die Preise für Schlachtkälber entsprechen dem Niveau der Vorwoche.

Preiserwartungen KW 27/’25 (30. Juni bis 6. Juli)

(Die angegebenen Basispreise sind Bauernauszahlungspreise in Euro/kg, exkl. MwSt., ohne Berücksichtigung von Qualitäts- und Mengenzuschlägen!)

Jungstier HK R2/3 /

Kalbin HK R2/3 5,99 (+ 0,10)

Kuh HK R2/3 /

Schlachtkälber HK R2/3 7,85 (+0,30)