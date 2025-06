Rindermarkt KW 25/’25: Rindfleischmarkt stabil

In Deutschland herrscht nach den Preissteigerungen der Vorwoche eine Stagnation auf den Märkten. Der Widerstand seitens der Abnehmer gegen weitere Preisaufschläge hat spürbar zugenommen, was darauf hindeutet, dass das aktuelle Preisniveau vorerst seinen Höchststand erreicht haben dürfte. Über alle Kategorien hinweg bleiben die Preise derzeit stabil.

In Österreich ist der Fleischmarkt weiterhin von einem knappen Angebot und einem intensiven Wettbewerb im Einkauf von Schlachtrindern geprägt. Trotz verkürzter Schlachtwochen aufgrund der Feiertage reicht das verfügbare Angebot nicht immer aus, um alle Abnehmer vollständig zu bedienen.

Knappes Angebot, stabile Preise

Bei Jungstieren zeigt sich ein ähnliches Bild wie in den Vorwochen: Ein begrenztes Angebot trifft auf eine für die Jahreszeit gute Nachfrage, insbesondere im Export. Der Absatz im Inland – sowohl im Lebensmitteleinzelhandel als auch im Großhandel – wird hingegen als impulsarm beschrieben. Dennoch steigen die Notierungspreise nochmals leicht an. Angesichts der für die kommenden Wochen prognostizierten höheren Temperaturen in Österreich und ganz Europa dürfte eine weitere Preissteigerung jedoch schwierig werden.

Auch bei Schlachtkühen kann der Markt derzeit nicht auf allen Ebenen zufriedenstellend bedient werden. Sowohl im Inlands- als auch im Exportgeschäft ist das Angebot begrenzt. Die Preise für Schlachtkühe und Kalbinnen ziehen weiter an. Die Preise für Schlachtkälber bleiben im Vergleich zur Vorwoche unverändert.

Preiserwartungen KW 25/’25 (16. Juni bis 22. Juni)

(Die angegebenen Basispreise sind Bauernauszahlungspreise in Euro/kg, exkl. MwSt., ohne Berücksichtigung von Qualitäts- und Mengenzuschlägen!)

Jungstier HK R2/3 /

Kalbin HK R2/3 5,89 (+ 0,05)

Kuh HK R2/3 /

Schlachtkälber HK R2/3 7,55 (=)